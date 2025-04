"Krytyczna" trasa. Droga przez Przesmyk Suwalski ma mieć podwójne zastosowanie

Litwa planuje zmodernizować drugą trasę wiodącą przez Przesmyk Suwalski. Nasz bliski sojusznik z NATO chce bowiem, aby szlak łączący Wilno z Augustowem stał się drogą tzw. podwójnego zastosowania. Ma to być polisa ubezpieczeniowa na wypadek ataku ze strony Rosji. - To tylko kolejna opcja zapewnienia lepszej logistyki w razie potrzeby - wskazuje litewski wiceminister obrony Tomas Godliauskas.

Litwa ma obecnie dwie główne drogi przecinające Przesmyk Suwalski: jedną biegnącą z Kowna do Warszawy, która jest częścią wojskowego korytarza Via Baltica, oraz drugą, zwykłą, między Wilnem a Augustowem.



Jak podaje Politico, w porozumieniu z Polską władze Litwy podejmować mają obecnie działania prowadzące do rozbudowy sieci infrastruktury wojskowej poza Via Baltica, poprzez modernizację drogi Wilno-Augustów do standardów podwójnego zastosowania zarówno dla potrzeb cywilnych, jak i wojskowych.



- Te drogi są dla nas krytyczne z perspektywy bezpieczeństwa i obrony. Zawsze były częścią naszego cywilno-wojskowego planowania jako kluczowe trasy lądowe dla wsparcia sojuszniczego w czasie kryzysu - powiedział w wywiadzie dla portalu wiceminister obrony Litwy Tomas Godliauskas.

Litwa planuje zmodernizować trasę przez Przesmyk Suwalski

Aktualnie Via Baltica i linia Rail Baltica - projekt budowy szybkiego połączenia kolejowego z krajów bałtyckich do Polski - stanowią główne kanały mobilności wojskowej. Celem jest poprawa przepływu towarów, ułatwienie przemieszczania się wojsk i wsparcie dla potencjalnych ewakuacji cywilnych w przypadku wojny.



- To tylko kolejna opcja zapewnienia lepszej logistyki w razie potrzeby - wskazuje Godliauskas.

Wysiłek ten to część szerszego europejskiego dążenia do inwestowania w infrastrukturę podwójnego zastosowania. Kraje takie, jak Hiszpania, Belgia i Słowacja realizują podobne modernizacje. Według szacunków przytaczanych przez komisarza ds. obrony UE Andriusa Kubiliusa, na pilną adaptację korytarzy kolejowych, drogowych, morskich i powietrznych trzeba będzie wydać co najmniej 70 mld euro.



Oprócz poprawy mobilności projekt w Suwałkach może również obejmować nowe środki bezpieczeństwa granic.



- Szczególnie w rejonie Suwałk mówi się o nowych zabezpieczeniach na granicach z Królewcem i Białorusią - zaznaczył Godliauskas, wspominając dyskusje na temat rozmieszczenia elementów przeciwdziałających mobilności w pobliżu lub na granicach, takich jak punkty kontroli drogowej i systemy blokujące, w tym bariery cementowe.

Remont trasy Wilno-Augustów. Litwa poprosi Polskę o wsparcie

Wiceszef Ministerstwa Obrony Litwy podkreślił, że zapewnienie swobody przemieszczania się wojsk i towarów wzdłuż obu dróg jest priorytetem i dodał, że operacje takie zapewne ściśle monitorować będzie Rosja.



- Rozmawiamy o tym, jak poradzić sobie z fałszowaniem sygnału GPS i zagłuszaniem sygnału przez Rosję, co już wpływa na nasze systemy lotnictwa cywilnego i nawigacji - wspomniał.

Pełen zakres projektu obejmuje przebudowę drogi długiej na 113 km oraz remont ośmiu mostów. Prace mają zostać ukończone najwcześniej do 2028 r. Litwa liczy na to, że na realizację przedsięwzięcia uda się pozyskać unijne fundusze.



- Zainwestujemy w odcinek do granicy litewskiej i prosimy Polskę o modernizację swojej strony drogi augustowskiej, aby spełniała standardy mobilności wojskowej - zapowiedział jednocześnie Godliauskas.



Polscy urzędnicy na razie nie odpowiedzieli agencji Reutersa na prośbę o komentarz.



Przesmyk Suwalski to słabo zaludniony, 100-kilometrowy odcinek zalesionego płaskiego terenu łączący Polskę i Litwę, graniczący z sojusznikiem Kremla - Białorusią i rosyjską eksklawą - obwodem królewieckim. Jest uważany za jeden z najbardziej wrażliwych punktów NATO, pełniący funkcję kluczowego korytarza lądowego łączącego państwa bałtyckie z resztą sojuszu.