Pilotem samolotu F-16 w naszym kraju po raz pierwszy została kobieta - poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pani oficer służy na co dzień w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po skomplikowanym szkoleniu w Stanach Zjednoczonych, może już zasiąść za sterami myśliwca.

"Ważna wiadomość dla naszych sił powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP – pierwsza kobieta została pilotem samolotu F-16! Pani oficer służy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Szkolenie odbyła w USA i może już pilotować nasze myśliwce. Wielkie gratulacje!" - przekazał w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



Co więcej, jak dodał, to dopiero początek przygody polskich żołnierek za sterami amerykańskich myśliwców. Wkrótce do pionierki dołączy kolejna Polka, służąca w 31. Bazie w Krzesinach. Aktualnie jest w trakcie szkolenia za oceanem.

Pierwsza kobieta w polskim wojsku za sterami F-16

Wielozadaniowe samoloty F-16 są trzonem lotnictwa bojowego Sił Powietrznych. Kontrakt na dostawę myśliwców tego typu rządy Stanów Zjednoczonych i Polski podpisały 18 kwietnia 2003 r., a 11 listopada 2006 r. do kraju przyleciały pierwsze cztery maszyny F-16 Jastrząb. Obecnie w Siłach Powietrznych służy 48 tego typu myśliwców.

W 2020 r. polskie władze podpisały kolejny kontrakt, tym razem na zakup samolotów wojskowych 5. generacji, Lockheed Martin F-35 Lightning II. 32 takie myśliwce będą stacjonować w Łasku koło Łodzi i Świdwinie na Pomorzu Zachodnim. Pierwszy zostanie dostarczony na przełomie 2025 i 2026 r.



Pierwszą w historii kobietą w polskim wojsku, która została pilotem myśliwskim była Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz.