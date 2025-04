Zagrożenie dla całej Polski. Najgorzej jest na zachodzie

W czwartek Instytut Badawczy Leśnictwa udostępnił mapę przedstawiającą stan zagrożenia pożarowego w Polsce. Jego drugi stopień, oznaczony na czerwono, obejmuje ponad połowę obszaru kraju, w szczególności województwo lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, śląskie i dolnośląskie.

Zagrożenie pożarowe w lasach. Alerty niemal dla całej Polski

Jak podaje instytut, mapa jest opracowana na podstawie aktualnych wartości wilgotności ściółki, co wpływa na jej zapalność. Wyniki pomiarów są podstawą do wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu w przypadku, gdy wartości mierzone przez pięć kolejnych dni o godz. 9.00 wynoszą poniżej 10 proc., które w czwartek odnotowano w 25 strefach pomiarowych.

Według prognoz w piątek zagrożenie pożarami na tych obszarach spadnie do średniego.

Z testowego systemu prognozowania zagrożenia pożarowego udostępnionego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że zagrożenie pożarowe występuje w niemal całej Polsce, a zachodnia połowa kraju została objęta zagrożeniem wysokim lub bardzo wysokim.

Na zachodzie województwa wielkopolskiego i na wschodzie woj. lubuskiego zagrożenie to określono jako ekstremalne. Jednocześnie na przeważającym obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, a także na wschodzie województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie - podało IMGW.

Ekspert: Pożary będą coraz groźniejsze

Prof. Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaznaczył, że zagrożenie pożarami będzie narastać w związku z wysokimi temperaturami, które powodują wysuszenie ściółki i stwarzają warunki idealne do powstania pożaru. Ekspert zwrócił uwagę, że pożary występujące w Polsce wynikają z działalności człowieka i bardzo rzadko wybuchają w sposób naturalny.

Jednak postępująca zmiana klimatu, wzrost temperatur i narastający niedobór wody w krajobrazie będzie utrudniać gaszenie pożarów, a także przyczyniać się do wzmożenia ich wielkości. Profesor zaznaczył, że w związku ze zmianami klimatycznymi "sama liczba pożarów może się nie zmienić, natomiast ich uciążliwość, a często katastrofalność będzie narastać wraz ze wzrostem temperatury".

Mapa zagrożenia pożarowego lasu jest przygotowywana przez Instytut Badawczy Leśnictwa zgodnie z metodą opracowaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

Mapa aktualizowana jest codziennie przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu na podstawie wytyczonych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych.