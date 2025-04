Astrofizycy badający atmosferę egozplanety o nazwie K2-18b odkryli niewielkie ilości cząsteczek, które na Ziemi są wytwarzane tylko przez proste organizmy żywe, takie jak fitoplankton morski.

Konkretnie chodzi o siarczek dimetylu, czyli związek chemiczny, który na Ziemi jest wykorzystywany m.in. w przemyśle.

"Pierwsze oznaki istnienia obcego świata"

Według naukowców wyniki ich badań są najsilniejszym dotychczas dowodem na istnienie życia poza Ziemią. To "wielki, przełomowy moment" - opisali swoje odkrycie.

- Nie ma poza życiem mechanizmu, który mógłby wyjaśnić to, co widzimy. Przy uwzględnieniu wszystkich znanych nam informacji o tej planecie, wydaje się, że scenariuszem najlepiej pasującym do danych jest świat z oceanem pulsującym życiem. (...) To, co teraz widzimy, to pierwsze oznaki istnienia obcego świata, który prawdopodobnie jest zamieszkany, a to jest przełomowy moment - powiedział profesor Nikku Madhusudhan z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Cambridge.

Jak dodał odkrycie może być "punktem zwrotnym, w którym nagle będziemy w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, czy jesteśmy we wszechświecie sami".

Bardziej sceptyczny w tej kwestii jest dr Ian Whittaker, specjalista fizyki kosmicznej z Nottingham Trent University, który uważa, że chociaż badanie zostało przeprowadzone z zachowaniem naukowych procedur, to "sama obecność tych cząsteczek i fakt, że na egzoplanecie mogą istnieć warunki dla atmosfery zawierającej wodór i ocean wody w stanie płynnym, nie musi oznaczać, że na planecie powstało lub może powstać życie".

Metan i dwutlenek węgla w atmosferze K2-18b

Egzoplaneta K2-18b znajduje się w odległości 124 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Lwa. Została odkryta w 2015 roku przez Obserwatorium Kosmiczne Keplera. K2-18b jest ok. 2,6 razy większa i osiem razy cięższa od Ziemi.

Według naukowców temperatura na powierzchni K2-18b wydaje się być zbliżona do tej panującej na Ziemi. Podczas wcześniejszych obserwacji planety badacze odkryli również znaczne ilości pary wodnej, znajdujące się w jej atmosferze. Później w atmosferze K2-18b zaobserwowano również metan oraz dwutlenek węgla.

Chociaż te dwa związki chemiczne mogą być oznakami życia, to trzeba pamiętać, że powstają one również w wyniku procesów naturalnych, takich jak aktywność wulkaniczna.

