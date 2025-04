Papież podjął decyzję. Polak biskupem na Madagaskarze

Papież mianował polskiego oblata biskupem na Madagaskarze. Stanie na czele diecezji Fenoarivo Atsinanana. W przeszłości duchowny był na wyspie misjonarzem.

Polak biskupem na Madagaskarze

W rozmowie z Radiem Watykańskim powiedział, że informacja go "zaskoczyła". Przyznał także, że jest to wyzwanie i realizacja jego misyjnego powołania.

- Nigdy nie myślałem, że jeszcze wrócę na Madagaskar, dlatego, że zgromadzenie powołało mnie do Polski, ale Pan Bóg ma swoje drogi, Pan Bóg daje siłę, daje moc, wskazuje, że mamy pomóc zbawić siebie i innych. Przypominają mi się słowa naszego założyciela św. Eugeniusza de Mazenoda, że w naszym życiu kapłańskim, zakonnym ma być miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz. Myślę, że ta gorliwość o zbawienie dusz w jakiś sposób wzywa mnie na Madagaskar - powiedział.

Duchowny podziękował wszystkim i poprosił o modlitwę. - Mam nadzieję, że dalej będziecie mi towarzyszyć w mojej misji jako misjonarza i obecnie jako biskupa - powiedział.

Kim jest ks. Marek Ochlak?

Ks. Marek Ochlak urodził się 14 marca 1966 r. w Nowym Mieście Lubawskim. Uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Przez dwa lata był wikarym, a następnie został wysłany do Francji. Tam przygotowywał się do swojej pierwszej misji na Madagaskarze. Na wyspie spędził 26 lat. Później wrócił do Polski, ponieważ w 2023 roku powołano go na przełożonego prowincjonalnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce.

- Nie było łatwo, gdyż byłem zwykłym misjonarzem, najpierw w buszu, potem pośród rybaków w Apostolacie Morza, następnie byłem proboszczem dużej parafii. Uczyłem się służby i administrowania. Miałem dobry kontakt z oblatami Malgaszami i Polakami, to ułatwiało pracę administracyjną - mówił o swojej misji w Madagaskarze w rozmowie z zyciezakonne.pl

