Chińska ofensywa w Azji. Szukają sojuszników w walce z USA

Xi Jinping odwiedził trzy kraje członkowskie ASEAN - Malezję, Wietnam i Kambodżę z zamiarem podpisania nowych porozumień dotyczących wolnego handlu w regionie. Komunistyczna Partia Chin ma nadzieję na przekonanie dotkniętych cłami Donalda Trumpa krajów do stworzenia nowego systemu międzynarodowej wymiany towarowej niezależnego od Stanów Zjednoczonych.

Chiny. "Wspólnota ludzkiego losu" i walka z "hegemonizmem" USA

Chiński przywódca w opublikowanych w lokalnych mediach artykułach nawoływał do stworzenia "wspólnoty ludzkiego losu" oraz przeciwstawienia się "hegemonizmowi" i "protekcjonizmowi" USA.

Xi szczególne nadzieję wiąże z Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z którą podpisano aż 45 porozumień dotyczących współpracy również w dziedzinie najnowszych technologii oraz AI.

Xi Jinping w Malezji. Wizyta podwyższonego ryzyka

Nie wszędzie jednak chiński przywódca może czuć się bezpiecznie. W Malezji jego opancerzona limuzyna musiała być eskortowana przez policję z obawy przed atakiem ze strony muzułmańskich terrorystów. W Kuala Lumpur zamknięto aż 136 dróg, lecz wizycie cały czas towarzyszyła napięta atmosfera. Malezyjscy muzułmanie sprzeciwiają się głównie prześladowaniom Ujgurów w regionie autonomicznym Sinciang.

"Cesarz domaga się poklasku". Chiny liczą na autorytarnych braci

Song Guocheng z tajwańskiego uniwersytetu NCCU w wywiadzie dla Radia Wolna Azja przyrównał jego podróż do wizyty cesarza domagającego się poklasku, którego celem jest wyłącznie pozbycie się zalegających w chińskich magazynach towarów. - Xi liczy na zbieżność systemów politycznych, szczególnie Wietnamu i Kambodży, by za ich pośrednictwem sprzedawać towary do USA przy ominięciu sięgających 245 proc. ceł - powiedział Song.

Kraje ASEAN mogą być jednak niechętne zaognianiu relacji z USA, tym bardziej, że amerykański Departament Handlu już zapowiedział, że surowo potraktuje wszystkie państwa, które sprzymierzą się z Chinami w wojnie handlowej. Ewentualne nałożenie podobnie wysokich ceł byłoby katastrofalne dla ich opartych na eksporcie gospodarek.

Inną przeszkodą są natomiast istniejące od lat spory terytorialne w rejonie Morza Południowochińskiego.

