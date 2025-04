Jedna osoba zginęła, a kolejna w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło na autostradzie A4 - przekazała na antenie Polsat News podkom. Aleksandra Freus. Doszło tam do zderzenia ciężarówki i busa. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana.