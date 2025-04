Rosjanie zaczęli umieszczać w dronach Shahed kapsułki wypełnione toksyczną, drażniącą substancją. Informacje potwierdziło ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. To nie pierwsze modyfikacja bezzałogowców wykonana przez Rosjan.

Armia rosyjska zaczęła używać dronów kamikadze typu Shahed wyposażonych w substancje toksyczne - poinformowało ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, cytowane przez Unian.

Jak podano, w jednym z bezzałogowych statków powietrznych znaleziono kapsułkę z substancją drażniącą, wysoce toksycznym, skoncentrowanym środkiem bojowym.

W komunikacie podkreślono, że Centrum zweryfikowało te informacje ze służbami specjalnymi i Państwową Służbą Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie modyfikują drony

Odniesiono się także do pogłosek, jakoby rosyjskie drony były pokryte toksycznymi substancjami. Informacje te nie znajdują potwierdzenia - podkreśliło Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Agencja Unian informowała wcześniej, że Rosjanie używają dronów Shahed ze wzmocnioną głowicą bojową. Podawano również, że zaczęli wyposażać Shahedy w 16-elementową antenę CRPA z Chin, zainstalowaną w celu przeciwdziałania ukraińskiej wojnie elektronicznej. Według szefa wydziału łączności Sił Powietrznych Jurija Ihnata, im więcej anten ma wrogi dron, tym więcej środków muszą mieć ukraińscy obrońcy, aby stłumić sygnał - pisze agencja.

Ukraina. Bilans ataku na Sumy

W niedzielę w ukraińskim mieście Sumy doszło do ataku, który zwrócił uwagę całego świata. Kiedy ludzie szli do cerkwi na nabożeństwo z okazji obchodzonej dziś przez prawosławnych i katolików Niedzieli Palmowej, w centrum miasta uderzyły wystrzelone przez Rosjan rakiety balistyczne.

ZOBACZ: Brutalny atak na Sumy. Trump mówi o "błędzie" Rosjan

Zginęło 35 cywilów, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 117 osób, w tym 15 dzieci.

"Straszliwy rosyjski atak rakietowy na Sumy. Rosyjskie pociski uderzyły w zwykłą ulicę miasta, w zwyczajne życie - budynki mieszkalne, placówki edukacyjne, samochody na ulicy. A to wszystko w dniu, w którym ludzie chodzą do kościoła - w Niedzielę Palmową, święto Wejścia Pańskiego do Jerozolimy" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.