Nie żyje Piotr Borkowski. Ceniony scenarzysta jest współautorem scenariuszy m.in. do "Lęku wysokości", "Nazywam się Julita" i nominowanego do Oscara filmu "Zimna wojna". Zmarł w wieku 52 lat. "Scenarzysta. Konsultant. Znawca. Dobry, wrażliwy człowiek" - napisano na profilu Gildii Scenarzystów Polskich.

Informację o śmierci scenarzysty Piotra Borkowskiego opublikowano na profilu Gildii Scenarzystów Polskich na Facebooku.

"Czasem musimy przekazać wiadomości smutne. Odszedł jeden z nas. Piotr Borkowski. Członek Gildii Scenarzystów Polskich, jeden z jej założycieli. Scenarzysta. Konsultant. Znawca. Dobry, wrażliwy człowiek" - czytamy we wpisie.

"Gildia Scenarzystów Polskich składa najgłębsze i szczere kondolencje Rodzinie, bliskim i przyjaciołom. Jesteśmy z Wami.

Żegnaj, Piotrze" - dodano.

Piotr Borkowski nie żyje. Scenarzysta miał 52 lata

Piotr Borkowski urodził się 7 października 1972 r. w Olsztynie. Był absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Kształcił się również w Centre for British and Comparative Cultural Studies i Film Studies Centre na Uniwersytecie w Warwick.

Od 1996 do 2004 r. wykładał w Instytucie Anglistyki UW, a od 2003 r. - na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia z narratologii filmowej, gatunkowego kina amerykańskiego, historii i współczesnej sytuacji kina.

Piotr Borkowski nie żyje. Współtworzył "Zimną wojnę"

Borkowski był współautorem scenariuszy "Trójki do wzięcia" i "Lęku wysokości" Bartosza Konopki, "Nazywam się Julita" Filipa Dzierżawskiego, "Iluzji" Marty Minorowicz i "Jeremiego" Macieja Górskiego, a także autorem "Dołu" w reż. Leszka Molskiego. Współpracował również z Pawłem Pawlikowskim i Januszem Głowackim przy pisaniu scenariusza "Zimnej wojny".

W 2007 r. zdobył wyróżnienie za scenariusz "Trójki do wzięcia" w konkursie na najlepszy fabularny film krótkometrażowy festiwalu Tofifest. Rok później za ten sam tekst nominowano go do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego.

Często udzielał konsultacji scenariuszowych w produkcjach i był script doctorem. Ostatnim projektem, do którego napisał scenariusz, był film fabularny "Iluzja" z 2022 roku, w którym główną rolę zagrała Agata Buzek.

Zmarł w wieku 52 lat.

