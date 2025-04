Seria przestępstw nad polskim morzem sprawiła, że na północy kraju zaczęły działać patrole obywatelskie. Reporterzy odwiedzili trzy gminy, w których strzegą one porządku. To odpowiedź lokalnych społeczności na napady i włamania do domów. Jak podejrzewają, za część z nich odpowiadają obcokrajowcy. Materiał "Interwencji".