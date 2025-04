- Podczas mojej ostatniej wizyty w Ukrainie zapytałem, czy moglibyśmy przyjechać na kilka kursów w celu nauki z pierwszej ręki, teraz taka możliwość się pojawiła - powiedział duńskiej rządowej stacji TV2 gen. Peter Harling Boysen.

Zgodnie z planem po ukończeniu kursów Duńscy wojskowi zdobyte umiejętności przekażą kolegom z kraju.

Ukraina. Duńczycy przyjadą na szkolenia. Będą daleko od frontu

Peter Harling Boysen podkreślił konieczność posiadania najnowszych modeli dronów, by w razie wojny można ich było użyć i przypomniał, że na ukraińskim froncie ponad 70 proc. rosyjskich strat powodowanych jest przez ten typ uzbrojenia. Żołnierze będą jednak znajdować się daleko od frontu i pojadą do Ukrainy nieuzbrojeni. Istnieje możliwość, że zostaną rozlokowani w regionie Lwowa.

Generał opowiedział się jednak przeciwko znaczącym zamówieniom nowego sprzętu również "z powodu technologii, która ciągle się rozwija".

Pod koniec marca w Odense otwarto centrum doskonalenia dronów, w którym zatrudnienie znalazło 100 wojskowych i cywili. W ceremonii otwarcia brał udział minister obrony Troels Lund Poulsen.

Nowy model współpracy. "Inwestycje w drony opłacają się"

Do tej pory to Ukraińcy udawali się do skandynawskiego kraju, by brać udział w szkoleniach m. in. na samolotach F-16 przekazanych Kijowowi przez rząd w Kopenhadze.

Flemming Splidsboel Hansen z Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych w rozmowie z agencją Ritzau pozytywnie ocenił nową formułę dwustronnej współpracy i przypomniał, że Ukraina dysponuje już bogatym arsenałem ponad 70 bezzałogowych statków powietrznych. - Inwestycje w drony opłacają się, widzimy, że duże i drogie systemy uzbrojenia mogą przez nie zostać z łatwością unieruchomione - powiedział ekspert i nie wykluczył, że kolejnym krokiem może być obecność żołnierzy z jego kraju nad Dnieprem.

Splidsboel Hansen wskazał na zorganizowanie obozu szkoleniowego we wschodniej Polsce jako alternatywę wobec szkoleń na terytorium Ukrainy.

