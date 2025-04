Ukraińskie władze zaczęły nadużywać stanu wojennego, wykorzystując go nie tylko do obrony kraju, ale do budowy autorytarnego reżimu - stwierdził lider partii Europejska Solidarność Petro Poroszenko. W lutym były prezydent został objęty sankcjami przez Rade Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Media spekulują zaś o jego możliwym udziale w przyszłych wyborach prezydenckich w Ukrainie.

We wtorek Petro Poroszenka zaapelował do ukraińskich władz, aby nie nadużywały obowiązującego w kraju - w związku z pełnoskalową rosyjską agresją - stanu wojennego. Były prezydent zwrócił uwagę, że władze w Kijowie proponują przedłużenie stanu wojennego po raz 15.

- Wiemy, że należy to zrobić, ale dlaczego miesiąc przed końcem? Chcę podkreślić: musimy przyznać, iż jest sprawą oczywistą, że władze zaczęły nadużywać stanu wojennego, wykorzystując go nie tylko do obrony kraju, ale do budowy autorytarnego reżimu - ocenił lider Europejskiej Solidarności.

Ukraina. Poroszenko uderza w Zełenskiego. Wspomniał o uzurpacji władzy

- Naszym dzisiejszym celem nie może być uzurpacja władzy. Nieograniczona władza urzędu nad wami, czy nad nami - parlamentarzystami - jest upokorzeniem dla całej Ukrainy. Musimy natychmiast zrobić wszystko, aby się zjednoczyć. Zjednoczyć się nie wokół Zełenskiego czy wokół Poroszenki, ale zjednoczyć się w celu pokonania Putina i zwycięstwa. Z jednoczyć się wokół Sił Zbrojnych - przekonywał.

Poroszoneko był prezydentem Ukrainy w latach 2014-2019. Ubiegał się o reelekcję, ale przegrał z Wołodymyrem Zełenskim, który przy wsparciu partii Sługa Narodu zdobył 73,2 proc. głosów.

Po przegranej w wyborach przeciwko Poroszence wszczęto ponad 20 spraw karnych. Został oskarżony o zdradę, a na jego spółki nałożono wielomilionowe grzywny. Po wybuchu wojny w Ukrainie postępowanie przeciwko Poroszence zostało zawieszone.

Media: Poroszenka zainteresowany startem w wyborach prezydenckich

W lutym tego roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy nałożyła sankcje na kilku ukraińskich oligarchów, w tym Poroszenkę. Zełenski poinformował o tych działaniach osobiście, ale w swoim oświadczeniu nie wymienił żadnych nazwisk.

Według francuskiego dziennika "Le Monde", wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu i wizją szybszego zakończenia wojny, na ukraińskiej scenie politycznej zapanowało pewne ożywienie.

Gazeta zinterpretowała regularne spotkania Poroszenki z żołnierzami - podczas których zaopatrywał ich w potrzebny sprzęt wojskowy - jako wydarzenia przypominające kampanię wyborczą. Dziennik sugerował, że ukraiński polityk próbuje w ten sposób ocieplić swój wizerunek przed możliwym startem w wyborach prezydenckich w Ukrainie.

Tajne rozmowy administracji USA z ukraińską opozycją? Chodzi o Zełesnkiego

Na początku tego miesiąca media informowały, że administracja Donalda Trumpa kontaktowała się z przeciwnikami Zełenskiego, w tym z Poroszenką w celu obalenia obecnego prezydenta. "Czterech wysokich rangą członków administracji Donalda Trumpa prowadzi tajne rozmowy z niektórymi z głównych przeciwników politycznych Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie" - donosił w marcu portal Politico.

Zdaniem redakcji celem tych zakulisowych dyskusji jest pogrążenie prezydenta Ukrainy i pozbawienie go stanowiska. "W kuluarach słychać, że ukraińskie 'elity są zszokowane i zdezorientowane tym, co się dzieje w relacjach Kijowa z Waszyngtonem, który w tym samym czasie układa się z Moskwą. A Kreml chce się pozbyć Zełenskiego od dawna" - wskazano w artykule.

"Doradcy Trumpa są przekonani, że Zełenski przegrałby ewentualne wybory prezydenckie z powodu zmęczenia wojną i frustracji opinii publicznej z uwagi na szerzącą się korupcję" - podsumowano, dodając, iż ukraińska opozycja jest "gotowa grać w grę Trumpa".

