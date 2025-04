Wyszła do sklepu i zniknęła. Tajemnica zaginięcia Karoliny Wróbel

Karolina Wróbel wyszła z mieszkania do sklepu. Miała wrócić za kilka minut, zaginęła bez śladu. Zwrot w sprawie nastąpił tydzień później. Do zamordowania 24-latki przyznał się jej współlokator Patryk B. Gdy jednak służbom nie udało się odnaleźć ciała, mężczyzna zmienił swoje zeznania. Choć 29-latek ma odpowiadać za zabójstwo, to sprawa komplikuje się z każdym dniem. Materiał "Interwencji".