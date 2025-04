Jak stwierdził dla dziennika "The Times" Ołeksandr Mereżko, ukraiński deputowany i szef Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Najwyższej, "FBI powinno przeprowadzić śledztwo w sprawie rozprzestrzeniania się rosyjskiej propagandy w Białym Domu".

W ten sposób polityk odniósł się do komentarza Donald Trumpa w sprawie ostatniego ataku rakietowego Rosjan na Sumy, w którym zginęły co najmniej 34 osoby. Prezydent USA powiedział, że rosyjskie uderzenie było "błędem".

Ukraiński polityk chce śledztwa FBI. Mówi o kremlowskiej propagandzie

Zdaniem Mereżki wypowiedź Trumpa jest "absurdalna". "To tak, jakby powiedzieć, że 11 września był tylko pomyłką Al-Kaidy. To bardzo niepokojące oświadczenie, które zarówno zachęca Putina do kontynuowania okrucieństw, jak i pokazuje, że ktoś z otoczenia Trumpa promuje rosyjską narrację" - powiedział polityk.

Ukraiński deputowany wspomniał także, że w Białym Domu promowanie kremlowskiej propagandy jest niebezpieczne. "Wszystkie te okrucieństwa dzieją się pod jego rządami. Teraz on jest prezydentem" - odniósł się do Donalda Trumpa.

Mereżko nadmienił jednocześnie, że moment ataku Rosjan na Sumy nie został przez nich wybrany przypadkowo.

Donald Trump: Prezydent Zełenski i Joe Biden pozwolili na rozpoczęcie wojny

Prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował w poniedziałek wpis na platformie Truth Social, w którym stwierdził, że na wojnę w Ukrainie pozwolili Wołodymyr Zełenski i Joe Biden.

"Nie miałem nic wspólnego z tą wojną, ale pilnie pracuję, aby śmierć i zniszczenie się skończyły. Gdyby wybory prezydenckie w 2020 roku nie zostały sfałszowane, a tak było pod wieloma względami, ta straszna wojna nigdy by się nie wydarzyła" - napisał Donald Trump.

"Było tak wiele sposobów, aby temu zapobiec. Ale to już przeszłość. Teraz musimy go zmusić (Władimira Putina - red.) do zatrzymania się i to szybko" - dodał.

Atak rakietowy Rosjan na Sumy. Liczba ofiar wzrosła

W niedzielę rano Rosjanie dokonali ataku pociskami balistycznymi w samo centrum miasta Sumy, położonego na północnym-wschodzie Ukrainy.

Uderzenie nastąpiło po godz. 10 czasu lokalnego (godz. 9 w Polsce - red.), gdy ludzie szli lub wracali z cerkwi, gdzie odbywały się nabożeństwa Niedzieli Palmowej.

"W wyniku ataku rakietowego na centrum miasta Sumy 13 kwietnia 2025 r., zginęło 35 osób, w tym chłopcy w wieku 11 i 17 lat. 117 osób zostało rannych, w tym 15 dzieci. Rodzinom i przyjaciołom ofiar składamy najszczersze kondolencje" - przekazała w komunikacie prokuratura obwodu sumskiego.

Ukraiński wywiad wojskowy ustalił, że "zbrodniczy atak na Sumy" został dokonany przy użyciu dwóch pocisków balistycznych Iskander-M, a przeprowadzić go miały załogi 112. i 448. brygady rakietowej z obwodów woroneskiego i kurskiego.

wb / Polsatnews/pap