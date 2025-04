Kary od 50 do nawet 2500 euro grożą turystom, którzy wybiorą nieodpowiednie obuwie na zwiedzanie Parku Cinque Terre we włoskiej Ligurii. Dyrekcja twierdzi, że chodzi o bezpieczeństwo na stromych szlakach prowadzących nad urwiskami. Zapowiedziano liczne kontrole.

Turyści na ścieżkach spacerowych w krainie Cinque Terre we włoskiej Ligurii muszą być przygotowani na kontrolę ich butów - przypomniano o tym na początku wiosennego sezonu, gdy przybywają tam tysiące osób. Obowiązuje zakaz otwartego obuwia, takiego jak sandały i klapki.

Włochy. Kary za niewłaściwe obuwie

Zakaz obuwia, które może być niebezpieczne na stromych ścieżkach wycieczkowych wprowadziła dyrekcja Parku Cinque Terre.

Trasy te znajdują się na Riwierze liguryjskiej między miejscowościami Monterosso, Riomaggiore, Vernazza, Corniglia i Manarola.

ZOBACZ: Włochy wprowadzają zmiany. Chodzi o bezpieczeństwo, ale uderzą w turystów

Co roku podczas Wielkanocy i majówki do malowniczej krainy przybywają dziesiątki tysięcy osób. Tłok panuje w miasteczkach i na ścieżkach spacerowych, oferujących spektakularne widoki. To jeden z rejonów we Włoszech, który zmaga się ze zjawiskiem tzw. nadmiernej turystyki.

Dyrekcja tamtejszego parku krajobrazowego zapowiedziała, że po to, aby zagwarantować bezpieczeństwo na wąskich i miejscami stromych ścieżkach wśród urwisk w dniach największego tłoku na niektórych odcinkach obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.

Kontrola obuwia przed wejściem na szlak

Przypomniano ponadto, że kary, od 50 do 2500 euro grożą za brak odpowiedniego obuwia. Władze Parku Cinque Terre zapowiedziały, że będą prowadzone kontrole, czy turyści są dobrze wyposażeni wyruszając na trasę.

ZOBACZ: Nowe przepisy zachwiały włoski porządek. Restauratorzy zmuszeni do odwożenia swoich klientów

Dodatkowe obostrzenia obowiązują na otwartej w zeszłym roku po ponad dekadzie Drodze Miłości, czyli Via dell'Amore. Ścieżka łącząca miejscowości Riomaggiore i Manarola z nadzwyczajną panoramą została uznana za najbardziej romantyczną trasę spacerową na świecie. Co godzinę wpuszczanych jest tam do 400 osób, a wizytę należy zarezerwować w internecie.

WIDEO: Misja pokojowa w Ukrainie. Ekspert: Polska może być kluczowa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba / PAP