W trakcie rekonwalescencji po ciężkim, obustronnym zapaleniu płuc papież Franciszek przybył do bazyliki Świętego Piotra, by osobiście zobaczyć rezultaty prowadzonych tam prac konserwatorskich i podziękować zaangażowanym w nie osobom. Papież dotarł do świątyni na wózku inwalidzkim, który pchał jego osobisty pielęgniarz Massimiliano Strappetti - przekazał Reuters.



Na wideo opublikowanym na platformie X widać moment przybycia Franciszka do bazyliki Świętego Piotra. Miał na sobie codzienne ubranie: czarne spodnie, biały sweter, a jego ramiona okrywał pled. Po raz pierwszy zobaczono papieża w takim ubraniu. Zauważalna była również kaniula nosowa, przez którą podawano mu tlen.

Pope Francis made a surprise visit to St. Peter’s Basilica this afternoon: pic.twitter.com/hsUOElq8xP — Rich Raho (@RichRaho) April 10, 2025

W trakcie podeszło do niego dziecko, którego Franciszek zapytał o imię. Chłopiec przywitał się z papieżem.



- To potwierdza, że to jest papież niespodzianek. Są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia - tak nieoczekiwaną obecność Franciszka w bazylice skomentował w rozmowie z agencją Ansa ojciec Enzo Fortunato.

Zaskakujący gest papieża Franciszka. Spotkał się z parą królewską

To kolejny niespodziewany gest papieża Franciszka. W środę Ojciec Święty przyjął na prywatnej audiencji króla Karola III i królową Kamilę z okazji 20. rocznicy ślubu królewskiej pary.



Wcześniej podawano, że audiencja jest niemożliwa ze względu na rekonwalescencję, jaką przechodzi Franciszek.

ZOBACZ: Niespodziewana wizyta u papieża. Pałac Buckingham pokazał zdjęcie



Papież i Karol III życzyli sobie szybkiego powrotu do zdrowia. Słowa Papieża nawiązywały do stanu zdrowia króla, który pod koniec marca trafił do szpitala z powodu skutków ubocznych leczenia raka, zdiagnozowanego rok temu. Monarcha nadal przechodzi terapię.



Spotkanie odbyło się w Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie papież od ponad dwóch tygodni prowadzi rekonwalescencję po wyjściu ze szpitala Gemelli i gdzie niedawno wznowił różne spotkania.