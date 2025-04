Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku kwietnia, ich zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie popiera 33 proc. respondentów deklarujących udział w wyborach. W stosunku do sondażu z marca, notowania KO spadły o 1 punkt procentowy.

Bez zmian pozostaje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, na które chce głosować 26 proc. wyborców. Podium, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zamyka Konfederacja, którą popiera 16 proc. wyborców. To spadek o 2 punkty procentowe.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Lewica (6 proc.) oraz Trzecia Droga (5 proc.), która nie przekroczy progu wyborczego. Poniżej progu kształtuje się także wynik partii Razem, na którą głoś oddało by 4 proc. wyborców.

Wybory parlamentarne. Jak prezentują się kwietniowe sondaże?

W kwietniu 2 proc. zdeklarowanych wyborców chciałoby poprzeć jakieś inne ugrupowanie niż te, które są obecne na naszej liście, prawie połowa tych deklaracji to głosy poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej – ugrupowania Grzegorza Brauna.

Na początku kwietnia 9 proc. (spadek o 2 punkty proc.) z respondentów zainteresowanych udziałem w wyborach parlamentarnych zadeklarowało, że nie podjęło jeszcze decyzji, na kogo oddaliby swój głos.

W kwietniu w wyborach parlamentarnych chciałoby uczestniczyć 89 proc. Polaków uprawnionych do głosowania. To o 3 punkty procentowe więcej niż na początku marca. Jednocześnie możliwość udziału w wyborach parlamentarnych z góry odrzuca 7 proc. dorosłych Polaków, tyle samo co marcu.

Badanie CBOS zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (87,5 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 12,5 proc.) w okresie 7–9 kwietnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

