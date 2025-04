Prezydent kraju, Luiz Abinader, udał się na miejsce zdarzenia i zapewnił, że priorytetem jest wciąż "ratowanie życia". "Wszystkie służby pracują nieustannie" - napisał na swoim koncie w mediach społecznościowych. Jak podaje BBC Mundo, zarządzono trzy dni żałoby narodowej.

Trwa walka z czasem. Nadal słychać głosy żywych

Wśród gruzów nadal słychać krzyki poszkodowanych błagających o pomoc. - Dopóki jest nadzieja, wszystkie służby będą działać, by uratować każdego - powiedział generał Juan Manuel Méndez z Centrum Operacji Kryzysowych w czasie konferencji prasowej zorganizowanej przed zniszczonym budynkiem.

Służby używają ciężkiego sprzętu i kamer termowizyjnych, by dotrzeć do osób uwięzionych w zawalisku. Władze natomiast apelują do mieszkańców, by udawali się do punktów krwiodawstwa.

"Wydawało mi się, że to trzęsienie ziemi, rzuciłem się na podłogę i zakryłem głowę"

Jeden z ocalałych opisując sytuację w momencie katastrofy powiedział: To było zupełnie niespodziewane. Wydawało mi się, że to trzęsienie ziemi, dlatego rzuciłem się na podłogę i zakryłem głowę. Z kolei nagrania z miejsca zdarzenia pokazują piasek sypiący się na scenę tuż przed tym jak dach runął.

Znany od 50 lat lokal Jet Set był zaprojektowany na 700 miejsc siedzących i 1000 stojących, lecz nie jest znana dokładna liczba osób, które się tam znajdowały w momencie zapadnięcia się dachu. Budynek był ostatnio remontowany w 2015 roku.

