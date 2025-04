Brytyjski piosenkarz Robbie Williams w rozmowie z "The Mirror" przyznał, że obecny rok zaczął się dla niego od problemów natury psychicznej, od których - jak myślał - uwolnił się. W wieku 20 lat po raz pierwszy zdiagnozowano u niego depresję.

- Czułem lęk, smutek, ogromne przygnębienie. Od ostatniego nawrotu minęło jakieś 10 lat. Byłem pewien, że z tego wyszedłem, że jestem już po drugiej stronie i spokojnie mogę zmierzać w kierunku radosnej krainy czarów. To było duże zaskoczenie i źródło dezorientacji - powiedział.

Robbie Williams opowiedział o swojej chorobie

W pewnym momencie 51-latek zaczął podejrzewać, że problemy zdrowotne mogą mieć związek z jego dietą. Wyznał, że w zeszłym roku zaczął przyjmować pewien lek. - Przyjmowałem środek hamujący apetyt - coś takiego, jak Ozempic. Po prostu przestałem jeść, a co za tym idzie, nie dostarczałem sobie żadnych składników odżywczych - przyznał.

Williams miał tak duży niedobór witaminy C, że zdiagnozowano u niego szkorbut - wielonarządową chorobę wywołaną właśnie wspomnianym niedoborem. Dodał, iż schorzenie to nazywane jest chorobą piratów z XVII wieku.

Robbie Williams rozpoczyna europejską trasę

Jak podkreślił artysta, jako osoba cierpiąca na dysmorfofobię (zaburzenie objawiające się posiadaniem zniekształconego obrazu własnego ciała), wpadł w pułapkę niezdrowego dążenia do jak najsmuklejszej sylwetki. Po zmianie diety stwierdził, że objawy depresyjne zaczęły u niego stopniowo ustępować.

Za kilka tygodni 51-latek rozpoczyna europejską trasę koncertową, promującą jego film biograficzny "Better Man" z 2024 roku. Robbie Williams karierę zaczynał z boys bandem Take That. Jako artysta solowy nagrał 12 albumów, otrzymał także rekordową liczbę 18 nagród Brit Awards, czterokrotnie zdobywając tytuł Najlepszego Brytyjskiego Artysty.