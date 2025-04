Eurodeputowana Konfederacji stwierdziła w "Gościu Wydarzeń", że Polska ma "bardzo ograniczone narzędzia" i w ewentualnej wojnie celnej "dostaniemy troszeczkę rykoszetem". W ten sposób europosłanka odniosła się do ceł odwetowych, jakie Unia Europejska mogłaby nałożyć na Stany Zjednoczone.

- Polska w ramach Unii Europejskiej więcej importuje ze Stanów Zjednoczonych, niż eksportuje, więc ten argument, który jest podnoszony cały czas przez Donalda Trumpa, że USA mają gigantyczny deficyty handlowy z UE i Chinami, jest główną przyczyną nakładania tej całej polityki celnej - zaznaczyła.

Cła odwetowe. "Polska przekazała kompetencje Komisji Europejskiej"

Według Bryłki stanowisko prezydenta USA jest jasne, "musimy wprowadzić takie cła, żebyście przyszli produkować u nas".

- Wspólna polityka handlowa polega na tym, że kompetencje w zakresie prowadzenia polityki handlowej Polska i wszystkie państwa członkowskie przekazały Komisji Europejskiej - dodała.

- W imieniu państw członkowskich, Polski to Komisja Europejska będzie decydować o tym, czy nakłada te cła odwetowe - podkreśliła.

Eurodeputowana odpowiedział również na pytanie, czy Polska nie powinna pójść indywidualną drogą i zacząć rozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem w sprawie ceł.

- Premier Włoch proponowała, zróbmy szczyt UE - USA, dotyczyło to bezpieczeństwa, też polityki handlowej. Nie było woli ze strony państw członkowskich, żeby taki szczyt zwoływać, zwłaszcza ze strony polskiej prezydencji - skomentowała

Anna Bryłka: Nie możemy eskalować tej wojny

- Donald Trump wyraźnie mówi w stosunku UE coś takiego, my mamy problem z wchodzeniem na wasz rynek, bo wy stosujecie ograniczenia, bariery. Oni traktują podatek VAT jako cło - stwierdziła posłanka Parlamentu Europejskiego.

Polityk Konfederacji spodziewa się, że "dopóki nie będzie ze strony Komisji Europejskiej takiej decyzji, trochę kroku wstecz, to te cła zostaną utrzymane". - Pytanie brzmi, czy Unia Europejska wprowadzi cła odwetowe - zapytała.

- Nie możemy eskalować tej wojny, to co wydarzyło się z Chinami pokazuje, że to będzie tylko nakręcało te spiralę eskalacji, co nie będzie służyło nikomu - zaznaczyła.

Dodała przy tym, że "kolejne cła odwetowe będą się odbijały na konsumentach europejskich, w tym na Polsce".

