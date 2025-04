Ropa najtańsza od lat. Ile za paliwo w Polsce?

Kontrakty terminowe na ropę WTI spadły do najniższego od kwietnia 2021 roku poziomu 59,77 dolara za baryłkę, za co analitycy winią głównie wzrost napięć handlowych na linii Waszyngton-Pekin i widmo globalnej recesji. Ceny ropy będą miały wpływ na paliwo także w Polsce, ale nie stanie się to od razu.

Mimo że kontrakty terminowe na ropę Brent nadal utrzymują się powyżej psychologicznej bariery 60 dolarów na poziomie 63,35 dolara za baryłkę, to możliwość znacznego zmniejszenia popytu wskutek gwałtownej eskalacji wojny handlowej między USA a Chinami jest kluczowym czynnikiem wpływającym na giełdowe notowania cen surowca. Jak podaje Reuters, w ubiegłym tygodniu ceny ropy Brent i WTI spadły o niemal 11 proc.

Globalne rynki niepokoją się, że zwiększone cła mogą podwyższyć koszty funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, co z kolei może skutkować spowolnieniem gospodarczym i zmniejszeniem zapotrzebowania na ropę.

OPEC+ zwiększy produkcję. Ceny będą dalej spadać

Tendencje spadkowe napędzają również państwa OPEC+ (grupy 12 członków OPEC i 10 największych eksporterów ropy niezrzeszonych w tej organizacji), które podjęły decyzję o przyspieszeniu planów zwiększenia wydobycia surowca z 135 tys. do 411 tys. baryłek dziennie.

Takie działania w połączeniu z niestabilną sytuacją na globalnych giełdach mogą skutkować dalszym spadkiem cen.

Niepewność w sprawie ceł. Pesymistyczne prognozy ekonomiczne

- Wciąż mamy do czynienia z niepewnością dotyczącą polityki celnej. Wiele banków na Wall Street rewiduje swoje prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i podnosi szacunki dotyczące możliwości wystąpienia globalnej recesji. To właśnie wpływa na nastroje na rynku - powiedział cytowany przez Reutersa Harry Tchilinguirian z Onyx Capital Group.

Globalne rynki a cena na stacjach. Czy będzie taniej?

Zdaniem Dawida Czopka, eksperta rynku paliwowego: jeśli nie dojdzie do dużej recesji w USA, cena ropy spadnie do 60 dol. za baryłkę, a ceny benzyny 95 i oleju napędowego na stacjach w Polsce osiągną poziom około 5,50 zł za litr. Przy marketach może to być nawet 5,20 zł, podaje Czopek cytowany przez money.pl.

Z kolei dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw portalu e-petrol.pl, jest zdania, że nawet jeśli obniżki cen są możliwe, to nie stanie się to od razu. Potrzeba na to będzie od kilku do kilkunastu dni - ocenił ekspert.

