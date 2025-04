Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczpospolitej), kandydat na prezydenta RP był w poniedziałek gościem programu "Najważniejsze pytania". Pytany był między innymi o politykę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i nowych ceł nałożonych przez jego administrację.

- Rozumiem, co on robi. Robi swoją pracę najlepiej, jak potrafi, nie bierze jeńców. Najważniejszym podmiotem są dla niego Stany Zjednoczone - ocenił Jakubiak. Według polityka Trump "ma do zrobienia potężną pracę", a obecnie w Stanach panuje "przeokrutny bałagan".

Dopytywany o to, lekarstwo na problemy Amerykanów nie okaże się gorsze od choroby, stwierdził: - Nie, myślę, że nie.

Marek Jakubiak: Europa jest narkomanem

W kontekście polityki Donalda Trumpa, Jakubiak odniósł się także do Europy. - Gdybyśmy całą sytuację światową przyłożyli do sytuacji na przykład narkomana. Europa jest dzisiaj narkomanem - mówił. Pytany o to, czym jest narkotyk, odpowiedział: - Chęć do życia za darmo.

- Myśl, że możemy robić biznesy, bo Ameryka i tak nas obroni. Wykorzystywanie sytuacji politycznych, które mają zakotwiczenie jeszcze w II wojnie światowej, że Ameryka broniła Europy i świata, stawiała Europę na nogi - wyjaśniał.

Mówiąc konkretnie o Polsce, poseł stwierdził: - Jestem przedstawicielem najbardziej pracowitego w Europie narodu. Narodu, który jest godny, nie wyciąga łapy niepotrzebnie po różnej maści darowizny.

Jakubiak: Putin to światowy bandzior

Prowadzący Piotr Witwicki zauważył, że Polska też traci na tym, co dzieje się wokół polityka Donalda Trumpa. Przywołał spadki na giełdach po wprowadzeniu nowych ceł przez USA. W poniedziałek po południu Giełda Papierów Wartościowych poinformowała o godzinnym zawieszeniu notowań na wszystkich rynkach ze względu na bezpieczeństwo obrotu.

- To są odpryski - uważa Jakubiak.

W programie poruszono także temat zagrożenia ze strony Rosji. Jakubiak pytany o stosunek do Władimira Putina stwierdził, że to "światowy bandzior, który wymyślił sobie, że wróci do granic Związku Radzieckiego i zbuduje potężną Rosję na wzór carycy Katarzyny".

