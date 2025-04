Ostra wymiana zdań na sejmowym korytarzu na temat katastrofy w Smoleńsku. Sprzeczka wydarzyła się między byłym ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem, a Adrian Witczakiem. - Powinien pan trafić na śmietnik historii - zwrócił się do polityka PiS przedstawiciel KO. - Pan ratuje Putina - nie pozostawał dłużny Macierewicz.

Gorące zakończenie posiedzenia Sejmu. Wszystko za sprawą byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i posła KO Adriana Witczaka. Tematem burzliwej dyskusji polityków była katastrofa smoleńska i działalność Macierewicza w podkomisji, która miała zbadać przyczyny tej katastrofy.

- Tyle lat pan kłamał w sprawie. Dlaczego pan cały czas kłamie - zwrócił się do Macierewicza Witczak.

- Ale w jakiej sprawie - dopytał poseł PiS.

- W sprawie katastrofy smoleńskiej - doprecyzował polityk KO. - Są jasne wskazania, że tam nie było zamachu. Jako obywatel tego kraju nie godzę się na wykorzystywanie ofiar tej katastrofy - dodał.

Na te słowa Macierewicz odpowiedział, że poseł KO oskarża Polaków. - I za wszelką cenę ratuje pan Putina - podkreślił.

- Proszę przestać kłamać, proszę przestać budować swoją politykę na grobach. Mam dosyć. Znam materiały dowodowe komisji - powiedział Witczak, zwracając się kolejny raz do Macierwiecza.

- Pan sobie żarty robi? Pan robi propagandę dla mediów. Na wraku znaleziono 60 fragmentów wybuchowych - odpowiedział poseł PiS. Jak dodał, zarzuty dla członków komisji (smoleńskiej- red.) są kłamliwe. - One mają bronić pana Tuska. Pan nie tylko kłamie, pan oszukuje. Konwencja chicagowska miała na celu oddać wszystkie dowody Rosjanom. Tak się stało, i pan teraz powtarza dowody rosyjskie - dodał.

- Przestańcie to robić. Jest mi wstyd, że polscy politycy, tak się zachowują - odpowiedział polityk KO.

- Pan mówi tak, jak mówili komuniści o tych, którzy bronili prawdy o Katyniu. Wtedy wsadzano ich do więzienia - przekazał polityk PiS. - Polacy w Smoleńsku zostali zamordowani, aby Rosjanie mieli dominację w Europie - dodał.

- Powinien pan trafić na śmietnik historii za to, co pan robi - zakończył Witczak.

Zarzuty dla członków komisji Antoniego Macierewicza

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział wcześniej w Polsat News, że "nie można wykluczyć", iż polityk Antoni Macierewicz usłyszy zarzuty ws. podkomisji smoleńskiej. Wcześniej śledczy zdecydowali o przedstawieniu ich Wacławowi B., byłemu przewodniczącemu podkomisji.



Jak wyjaśniał Nowak, od listopada zeszłego roku funkcjonuje "zespół śledczy numer 4, który prowadzi siedem postępowań dotyczących nieprawidłowości ws. podkomisji smoleńskiej". - Każde z nich dotyczy innych zaniedbań i innej osoby - zaznaczył.

Przekazał, iż jeden z wątków dotyczy ukrycia zagubienia lub zniszczenia dowodów rzeczowych, które zostały przekazane podkomisji z głównego śledztwa w sprawie katastrofy. - Do dziś większości tych przedmiotów nie odzyskano. Trwa śledztwo, które ustala, co się stało z tymi rzeczami i kto za to jest odpowiedzialny - dodał.

Zespół śledczy powołany przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara prowadzi dochodzenie w sprawie zniszczenia, utraty lub ukrycia przez członków podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r. udostępnionych im dowodów rzeczowych, zabezpieczonych na potrzeby śledztwa badającego okoliczności katastrofy smoleńskiej.



"Uzyskany w toku powyższego śledztwa materiał dowodowy, w tym przede wszystkim zabezpieczona dokumentacja, dostatecznie uzasadnił podejrzenie, że Wacław B., były przewodniczący Podkomisji w latach 2016–2017, popełnił przestępstwo utrudniania postępowania karnego (śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej)" - przekazała wcześniej w środę Prokuratura Krajowa.

Wobec powyższych ustaleń prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Wacławowi B. zarzutu popełnienia przestępstwa poplecznictwa.

Wacław B. został wezwany do stawiennictwa w Prokuraturze Krajowej w pierwszej połowie kwietnia w celu ogłoszenia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jak podkreśla prokuratura szczegóły dotyczące treści zarzutu, zostaną przedstawione po wykonaniu powyższych czynności.