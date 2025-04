Zagraniczni biegacze, w tym kilku Polaków, weźmie udział w organizowanym w stolicy Korei Północnej biegu maratońskim. Będzie to pierwsze tego typu wydarzenie od 2019 roku, kiedy kraj został zamknięty dla turystów z zagranicy ze względu na epidemię koronawirusa.

Pierwsi zagraniczni sportowcy wyruszyli już do Pjongjangu z Pekinu, by wziąć udział wydarzeniu będącym częścią obchodów upamiętniających narodziny pierwszego przywódcy Korei Północnej Kim Il Sunga. Bieg pod nazwą "Pyongyang Marathon" odbędzie się w niedzielę i będzie rzadką okazją do poznania tego zamkniętego kraju, również dla biegaczy z naszego kraju.

Polacy w Korei Północnej. "Kontaktu ze mną nie będzie"

Kwestię wyjazdu do Korei Północnej skomentował jeden z uczestników wydarzenia, popularny bloger-podróżnik, Wojciech Kopeć.

"W niedzielę wystartuje swój kolejny maraton w tym roku, tym razem będzie to stolica Korei Północnej. Już nie mogę się doczekać. Trzymajcie kciuki - kontaktu ze mną przez 6 dni nie będzie".

Kopeć jest wielokrotnym medalistą mistrzostw kraju w kategoriach juniorów, młodzieżowców oraz seniorów i ma na swoim koncie między innymi zwycięstwo w maratonie w Bhutanie.

Do Korei Północnej przyjedzie 200 sportowców. "Szansa na poznanie kraju"

Jak podaje agencja AFP, w ostatnim biegu przed pandemią, w 2019 roku udział wzięło 950 obcokrajowców - niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Tegoroczne wydarzenie przyciągnie około 200 uczestników - podaje cytowany przez australijskiego nadawcę SBS przedstawiciel agencji turystycznej Koryo Tours. Zdaniem Simona Cockerella "Korea Północna to fascynujące miejsce, które przyciąga zainteresowanych możliwością odwiedzenia tego skomplikowanego i złożonego kraju".

Korea Północna pierwszy raz po pandemii otworzyła granice dla zagranicznych turystów w połowie lutego. Mogli odwiedzić region Rason na północy kraju. Jednak po trzech tygodniach, bez podania przyczyny, wszelkie wyjazdy z zostały zawieszone i nie jest jasne jak turystyka w KRLD będzie wyglądać po kwietniowym maratonie.

osg / mjo / Polsatnews.pl