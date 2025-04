Prawie połowa księży zadeklarowała, że doświadczyła agresji w ciągu ostatniego roku - wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Dodatkowo co piąty duchowny wskazał, że spotkał się ze atakiem na świątynię lub inne miejsce kultu. Aż 80 proc. badanych nie zgłaszało takich sytuacji odpowiednim służbom.

W czwartek Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował raport pt. "Niebezpieczna misja? Agresja wobec osób duchownych, miejsc i obiektów kultu w Polsce". To pierwsze takie badanie zrealizowane przez ISKK.

Duchowni nie zwracają się do służb

Prawie połowa (49,7 proc.) ankietowanych księży zadeklarowała, że doświadczyła agresji w ciągu ostatniego roku. Duchowni najczęściej wskazywali na "szyderstwa, groźby i wyzwiska" (41,6 proc.). Jedna trzecia (33,6 proc.) deklarowała, że doświadczyła agresji w Internecie.

Niemal co piąty (19,3 proc.) ankietowany duchowny wskazał, że zetknął się z atakiem na budynek kościoła lub inne miejsce kultu. Co dziesiąty duchowny zadeklarował (10,8 proc.), że miał do czynienia z przypadkami zniszczenia mienia parafialnego.

Wśród odpowiedzi duchowni wskazywali również, że dochodzi do zakłócania nabożeństw i zniszczenie grobów.

Mimo przypadków agresji, większość badanych księży (80,8 proc.) nie zgłosiła tego odpowiednim organom. Duchowni wskazali, że najczęstszym powodem niezgłaszania było "uznanie zdarzeń za niewystarczająco poważne" (46,2 proc.). Co piąty duchowny wskazał na "niechęć do formalności" (22,6 proc.) oraz "brak zaufania do władz" (14,6 proc.).

W sutannie księża nie czują się bezpiecznie. Badanie ISKK

Ponadto badani księża wskazali, że nie czują się bezpiecznie, kiedy noszą sutannę lub koloratkę. Poza swoją parafią w stroju duchownym 57, 2 proc. księży czuło się bezpiecznie. Bez tego stroju poczucie bezpieczeństwa zadeklarowało 89,7 proc. ankietowanych.



85,9 proc. badanych księży wskazało, że w ostatnich 10 latach w Polsce wzrósł poziom agresji wobec księży. Ankietowani wskazali, że głównymi przyczynami agresji są: "negatywny wizerunek duchowieństwa w mediach" (96,4 proc.) oraz "rosnące napięcia polityczne i społeczne" (91,1 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na grupie 996 księży.

pgo/ sgo / Polsatnews.pl