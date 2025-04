Obce służby mogły planować zamach na wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Martę Postułę. W związku z podejrzeniami, została ona objęta ochroną Żandarmerii Wojskowej - potwierdził Polsat News. - Pojawiły się przesłanki o zagrożeniu, to zostało zweryfikowane przez służby - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Objęcie ochroną wiceprezes BGK potwierdziła Polsat News Żandarmeria Wojskowa.

"Żandarmeria Wojskowa realizuje czynności ochronne w stosunku do p. Marty Postuły zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Ochrony Państwa" - napisała w oświadczeniu przesłanym redakcji.

Marta Postuła objęta ochroną. "Pojawiły się przesłanki o zagrożeniu"

Marta Postuła zajmuje się wszystkimi kontraktami zbrojeniowymi dla polskiej armii. Decyzję o tym, że zostanie jej udzielona ochrona, podjął szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pojawiły się informacje, przesłanki o zagrożeniu, którym poddawana jest pani prezes. To zostało zweryfikowane przez służby i uzyskałem taką rekomendację, żeby objąć panią prezes ochroną - wyjaśniał minister.

ZOBACZ: Żandarmeria w domu Ewy Stankiewicz. "Szukali części tupolewa"

Jak podkreślił, Postuła odpowiada za jeden z największych funduszy zbrojeniowych w Europie - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który realizowany jest w BGK.

- Ostatni kontrakt, podpisany ze stroną amerykańską na dwa miliardy dolarów jest realizowany przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ona decyduje o naprawdę wielu kierunkach - wskazał.

Przekazał, że ochrona będzie utrzymana do momentu, w którym nie ustąpią przesłanki o niebezpieczeństwie. - To jest naturalna procedura, dotyczy różnych osób. To jest zawsze wyzwanie, szczególnie dla osoby, która nie jest w świecie polityki, ale tak trzeba - dodał.