"Marsz patriotów" zapowiadany przez premiera Donalda Tuska nie odbędzie się 11, a 25 maja, o czym poinformował Rafał Trzaskowski. - Wsłuchujemy się w głosy kolegów z innych partii tworzących rząd, to był jeden z powodów zmiany daty - wyjaśniał prezydent Warszawy.

- Dobrze byłoby, aby ten marsz odbył się pomiędzy I a II turą, bo to ma być marsz, który będzie łączył wszystkie siły demokratyczne - tłumaczył kandydat na prezydenta.

- Mam olbrzymią nadzieję, że wtedy wszyscy będziemy mogli być razem, wszyscy będziemy mogli wesprzeć kandydata, czy kandydatkę demokratyczną, która dostanie się do drugiej tury - dodał.

Nagła zmiana daty marszu KO. Trzaskowski: To my wyznaczamy kierunki kampanii

Kandydat KO na prezydenta pytany o to, czemu marsz został zapowiedziany przez premiera odparł, że "inicjatorami marszu są wszyscy, którzy będą wspierali kandydata demokratycznego".

- Mam nadzieję, że dużo łatwiej będzie wesprzeć tego typu inicjatywę wszystkim naszym partnerom po stronie demokratycznej. Stąd też zmiana daty, żeby wszyscy mogli bez żadnych wątpliwości wesprzeć tę inicjatywę i pojawić się na marszu - powiedział.

Podkreślił, że ma dobre relacje zarówno z premierem, jak i pozostałymi koalicjantami. - To mój sztab organizuje kampanię wyborczą i to my wyznaczamy jej główne kierunki - podkreślił.

Zmiana daty "marszu patriotów". Donald Tusk potwierdza

Wkrótce po ogłoszeniu Trzaskowskiego wpis na temat zmiany daty "marszu patriotów" zamieścił również premier Donald Tusk, który był inicjatorem tego wydarzenia.

"Uwaga! Zmiana! Wielki Marsz Patriotów odbędzie się 25 maja, przed 2 turą wyborów, zgodnie z trafną rekomendacją prezydenta Rafała Trzaskowskiego" - ogłosił szef rządu.

Jak podkreślił, to "pozwoli to na pełną mobilizację demokratycznych patriotów". "Wszyscy razem! A więc: niedziela, 25 maja, Warszawa, w samo południe" - napisał.