Iran ostrzega USA przed odwetem w przypadku decyzji o ataku na ich kraj. - Z pewnością otrzymają silny cios - zapowiada irański przywódca Ali Chamenei. To reakcja na słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział, że jeśli Teheran nie zdecyduje się przystąpić do negocjacji porozumienia nuklearnego "dojdzie do bombardowania".