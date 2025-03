Na początku marca premier Donald Tusk przedstawił plan powszechnych szkoleń wojskowych. Szef rządu zapowiedział, że w 2027 roku Polska osiągnie możliwość przeszkolenia wojskowego 100 tys. ochotników w ciągu roku.

Szkolenia wojskowe i proobronne dla Polaków

O szczegółach projektu na antenie Polsat News opowiedział pełnomocnik ministra obrony narodowej ds. warunków służby wojskowej Paweł Mateńczuk "Naval".



Były żołnierz GROM-u przekazał, że szkolenia podzielone będą na dwie części: proobronne, które będą powszechne i dobrowolne oraz wojskowe dla tych, którzy będą chcieli szkolenie zakończyć przysięgą.



- To będą szkolenia, które będą miały różnego rodzaju pakiety. (...) To nie jest tak, że raz przejdziemy jakieś szkolenie i już jesteśmy przygotowani na całe życie. Często pewne szkolenia trzeba odbywać systematycznie, aby podtrzymać to, co potrafimy - powiedział Mateńczuk, odnosząc się do treningów proobronnych.

ZOBACZ: Premier zapowiedział szkolenia wojskowe. Ekspert wskazuje inne rozwiązanie



Były żołnierz GROM-u przekazał, że szkolenia zakończone przysięgą wojskową również będą sprofilowane. - Ktoś, kto jest mechanikiem samochodowym, warto pomyśleć, żeby miał szkolenia przygotowujące go do pracy w wojskowych warsztatach - wyjaśnił.



Mateńczuk wspomniał także o operatorach dronów, którzy obecnie hobbystycznie lub zawodowo używają bezzałogowców, np. do nagrań. - Przeszkolenie tych osób pod względem zastosowania dronów militarnie powoduje to, że mamy już dosyć dużą grupę żołnierzy w przyszłości, którzy będą potrafili obsługiwać drony zwiadowcze i bojowe - dodał.

WIDEO: Ekspert o szkoleniach proobronnych i wojskowych

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wynagrodzenie za szkolenie? "Jestem sceptyczny, a wręcz odradzam"

Ekspert zwrócił również uwagę, że obecnie w Ukrainie w niewielkim stopniu w użyciu są karabiny. - Dzisiaj na Ukrainie karabin, nie chcę powiedzieć, że odszedł już do lamusa, ale to jest 1, może 1,5 proc. broni używanej przez żołnierzy - wyjaśnił.

- Odszedłbym od takiego myślenia, że ktoś, kto przejdzie szkolenia czy proobronne - to na pewno nie, czy podstawowe miesięczne(...), pójdzie na pierwszą linię frontu i będzie walczyć. Nie, uważam, że to się nie wydarzy - dodał.

ZOBACZ: Jak będą wyglądać powszechne szkolenia wojskowe? Ekspert o szczegółach

Były żołnierz powiedział, że jest sceptyczny, jeżeli chodzi o zachętę obywateli do szkoleń przez wynagrodzenie.

- Jestem sceptyczny, a wręcz odradzam, aby taka zachęta finansowa była. Robimy to dla siebie. To umiejętności i wiedza, która pomoże nam poczuć się pewnie, a w chwili prawdy być zaradnym - dodał. Wyjaśnił, że w przypadku szkolenia wojskowego o wynagrodzeniu można pomyśleć.

WIDEO: Więcej migrantów z Niemiec? Wiceminister mówi o łamaniu prawa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsat News