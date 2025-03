Potrącenia podatku obniżają miesięczną emeryturę. Jest inne rozwiązanie

Seniorzy mogą otrzymać wyższe comiesięczne świadczenie, jeśli zdecydują się na jeden prosty krok. Wystarczy złożyć odpowiedni dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, by co miesiąc na konto wpływało więcej pieniędzy. Niestety, rozwiązanie to kryje w sobie pewien haczyk, pieniądze trzeba będzie zwrócić przy rozliczeniu PIT.