Odprawiał rytuał. Spowodował największe pożary w historii kraju

Południowokoreańska policja poinformowała w niedzielę, że aresztowała mężczyznę podejrzanego o wzniecenie największych pożarów w kraju, w których zginęło co najmniej 30 osób. Służby przekazały, że 56-latek mógł zaprószyć ogień 22 marca, kiedy na cmentarzu odprawiał stary rytuał.

Korea Południowa od ponad tygodnia walczy z największymi pożarami w historii kraju. Do tej pory ogień strawił około 48 ha lasów. Zniszczonych zostało także cztery tysiące budynków, w tym zabytkowy kompleks świątyń.

W pożarach zginęło do tej pory co najmniej 30 osób. Tysiące musiały się ewakuować, by uciec przed żywiołem.

Największe pożary w historii kraju. Trop wiedzie na cmentarz

W niedzielę południowokoreańska policja poinformowała, że aresztowała mężczyznę podejrzanego o zaprószenie ognia.

Mundurowi przekazali, że 56-latek mógł wzniecić pożar, od którego wszystko się zaczęło, 22 marca. Według zeznań córki mężczyzny, poszedł on tego dnia na cmentarz i odprawił stary rytuał nad grobem dziadków. Polegał on na spaleniu gałęzi nad nagrobkiem.

56-latek nie przyznaje się jednak do winy. "Jesteśmy w trakcie weryfikacji dowodów" - przekazała policja.

Agencja Routera przypomina, że w południowokoreańskim systemie prawnym areszt obejmuje zarejestrowanie podejrzanego, ale może nie pokrywać się bezpośrednio z fizycznym aresztowaniem.

Pożary w Korei Południowej. Największe w historii kraju

W piątek pożary w Korei Południowej zostały w dużej mierze opanowane chociaż strażacy nadal walczyli z małymi ogniskami, które pojawiły się w sobotę.

Służba leśna poinformowała w niedzielę, że w południowej części kraju w pobliżu Suncheonsi wybuchł kolejny pożar. Na miejsce wysłano 23 wozy strażackie, cztery helikoptery i 123 strażaków.

WIDEO: Paraliż lotniska w Londynie, ogromne utrudnienia dla podróżujących. "Sytuacja nie należy do łatwych" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/sgo / Polsatnews.pl / Reuters