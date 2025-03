Rosyjska badaczka Ksenia Petrowa została zatrzymana na lotnisku w Bostonie i trafiła do ośrodka dla cudzoziemców w Luizjanie. Kobieta przebywała w USA na podstawie wizy wydanej w ramach wymiany zagranicznej na Uniwersytecie Harvarda. Funkcjonariusz służby celnej miał zastrzeżenia do zawartości bagażu Rosjanki i anulował jej wizę. - To przekroczenie uprawnień - ocenia prawnik kobiety.