Utrudnienia w związku ze strajkiem generalnym w Belgii. Tamtejsze związki zawodowe nie zgadzają się na nowe rozwiązania rządu federalnego w sprawie między innymi podwyższenia wieku emerytalnego. W związku z tym PLL LOT poinformowało o odwołaniu najbliższych lotów do i z Warszawy. - Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami - przekazał rzecznik polskich linii.

W związku ze strajkiem generalnym na lotnisku w Brukseli, jak poinformował rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, w poniedziałek dojdzie do odwołania jednego lotu z Warszawy i czterech do stolicy Polski.

Chodzi o loty do z Brukseli do Warszawy - LO232 o godz. 7:50, LO236 o 10:15, LO238 o 16:50 i LO234 o 19:40, a także jeden rejs z Warszawy do Brukseli - LO235 o godz. 7:15.

- Nasze call center jest w kontakcie z pasażerami dotkniętych rejsów odnośnie zmian rezerwacji" - przekazał rzecznik.

Strajk generalny w Belgii. "Deklaracja wojny"

Ogromny protest pracowników rozpocznie się 31 marca. Związki zawodowe w Belgii uznały ostatnie rozwiązania rządu federalnego za "deklarację wojny". Wśród kwestii, o które walczą, znajduje się ochrona automatycznej indeksacji płac, emerytur i lepszych warunków pracy.

Rząd Belgii wprowadził niedawno reformę podwyższającą wiek emerytalny z 65 do 66 lat od 1 stycznia 2025 r., a następnie do 67 lat od 2030 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat.

"Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i personelu, postanowiliśmy, po konsultacji z liniami lotniczymi, nie obsługiwać żadnego odlatującego lotu pasażerskiego 31 marca. Linie lotnicze skontaktują się z pasażerami, których lot został zakłócony. Prosimy, aby nie przychodzić na lotnisko tego dnia" - poinformował brukselski port lotniczy.

