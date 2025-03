Bohaterski czyn Brytyjczyka. Obezwładnił nożownika w Amsterdamie

Brytyjski turysta obezwładnił napastnika, który w czwartek w Amsterdamie ranił nożem pięć osób, w tym 26-letniego Polaka. - To bardzo skromny człowiek. Podjął decyzję w ułamku sekundy - powiedziała burmistrz miasta. "Bohaterskie" zachowanie mężczyzny chwali również holenderska policja. - To, co zrobił, było bardzo odważne - mówiła rzeczniczka. Wyjaśniła, że Brytyjczyk chce zachować anonimowość.

Turysta z Wielkiej Brytanii obezwładnił podejrzanego, po tym, jak w czwartek pięć osób zostało ranionych nożem w pobliżu placu Dam w stolicy Holandii - poinformowało BBC News.

Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że Brytyjczyk, ubrany w dżinsy i czarną bluzę z kapturem, klęczy na plecach mężczyzny i wykręca mu rękę aż do przyjazdu policji.

Holandia: Brytyjski turysta obezwładnił nożownika

Burmistrz Amsterdamu Femke Halsema powiedziała, że ​​była pod wrażeniem "zdecydowanej decyzji" Brytyjczyka, dodając, że wykazał się on "wyjątkowym instynktem".

Holenderska gazeta "De Telegraaf" podała, że Halsema osobiście podziękowała brytyjskiemu turyście w swojej rezydencji, gdzie wręczyła mu nagrodę za odwagę.

Burmistrz podkreśliła, że mężczyzna chce zachować anonimowość, nie ma zamiaru stać się "sławny" i że troszczył się głównie o ofiary ataku.

- To bardzo skromny Brytyjczyk - powiedziała lokalnej stacji AT5. - Ten człowiek podjął decyzję w ułamku sekundy, co jest naprawdę wyjątkowe i za co należy go bardzo docenić - dodała Halsema.

"Bohaterskiego" Brytyjczyka chwali także holenderska policja. Rzecznika wyjaśniła, że mężczyzna dokonał obywatelskiego aresztowania, przytrzymując podejrzanego do czasu jego zatrzymania przez policję. - Uważamy, że to, co zrobił, było bardzo bohaterskie i odważne - powiedziała w rozmowie z BBC.

Atak w Amsterdamie. Wśród rannych jest Polak

Holenderska policja poinformowała, że ​​funkcjonariusze dostali wezwanie tuż przed godziną 15:30. W centrum Amsterdamu, w różnych miejscach na ulicy Sint Nicolaasstraat i wokół niej mundurowi znaleźli pięć rannych osób: 67-letnią kobietę i 69-letniego mężczyznę ze Stanów Zjednoczonych, 26-letniego Polaka, 73-letnią kobietę z Belgii i 19-letnią Holenderkę.

Podejrzany, 30-letni mężczyzna z Ukrainy, został aresztowany i przewieziony do szpitala z urazem nogi.

Jak przekazało BBC, policja bada motywy sprawcy, bierze jednak pod uwagę możliwość, że podejrzany mógł wybierać ofiary przypadkowo.