Do nietypowego zdarzenia na przejeździe kolejowym w Zalesiu Górnym (woj. mazowieckie) wezwani zostali policjanci z Piaseczna. To, co najpierw usłyszeli, brzmiało dość poważnie.

Na ulicy Pionierów nietrzeźwy kierowca miał wyłamać rogatkę, a następnie zostać zatrzymanym przez świadków zdarzenia. Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, przekonali się jednak, że rzeczywistość wygląda inaczej.

Wjechał na przejazd, aby zrobić zdjęcie. Rogatki nagle się zamknęły

Jak się okazało, 44-letni kierowca bmw był w pełni trzeźwy. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji, wyjaśniła, iż zatrzymał się za szlabanem i włączył światła awaryjne, ponieważ chciał zrobić zdjęcie i wysłać je ukochanej - jako dowód, że jest już niedaleko.

ZOBACZ: Niezidentyfikowany obiekt w Zachodniopomorskiem. "Spadł z nieba"

Świadkowie zdarzenia opisywali, że mężczyzna nie reagował na trąbienie omijających go kierowców. Chwilę później opadły rogatki, a ten utknął między nimi. Pomocy udzieliła mu przypadkowa osoba, wyłamując rogatkę.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu, które uwieczniły, że zaledwie chwilę później na przejeździe znalazł się pociąg. 44-latek został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł oraz 10 punktami karnymi. Sam przyznał, że to "najdroższe zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobił".

WIDEO: Donald Trump rosyjskim agentem? Były agent KGB nie wyklucza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lł/wka / polsatnews.pl