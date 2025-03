Potencjalny cud eucharystyczny w USA. Zagadka została rozwikłana

"Bardzo cienki kawałek skóry z krwią" - tak jeden z wiernych opisywał hostię, która dzień wcześniej została włożona do wody i umieszczona w tabernakulum. Sprawą potencjalnego cudu eucharystycznego w parafii św. Antoniego w Morris w stanie Indiana zajęli się naukowcy. Przeprowadzone przez nich badania rozwiały wszystkie wątpliwości.

Od pewnego czasu media donosiły o możliwym cudzie w kościele świętego Antoniego z Padwy w Morris w stanie Indiana.

Wszystko zaczęło się od wpisu w mediach społecznościowych opublikowanego przez wspólnotę Corpus Christi for Unity and Peace. Według relacji jednego z jej członków, miało dojść do "potencjalnego" cudu eucharystycznego.

"W piątek podczas codziennej mszy upuszczono hostię i zamiast ją spożyć, włożono ją do wody i pozostawiono w tabernakulum, aby się rozpuściła" - poinformowała we wpisie wspólnota. Kilka godzin później ksiądz znalazł inną upuszczoną hostię i zrobił z nią to samo.

"Bardzo cienki kawałek skóry z krwią". Archidiecezja zleciła badania

Na drugi dzień podczas przygotowań do mszy świętej osoba odpowiedzialna za nadzór zakrystii miała znaleźć w naczyniu plamy krwi. Opisała to jako "bardzo cienki kawałek skóry z krwią".

Jak podała Catholic News Agency, sprawą zainteresowała się Archidiecezja Indianapolis, która zleciła badania.

Ich wyniki opublikował "New York Post". Okazało się, że cudu nie było, a na opłatku wykryto grzyb oraz trzy rodzaje bakterii. "Wszystkie są powszechnie spotykane na ludzkich rękach" - poinformowała archidiecezja.

