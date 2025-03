Wybory prezydenckie to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej demokracji. W przeszłości Polacy potrafili licznie stawiać się przy urnach, bijąc rekordy frekwencji. Czy nadchodzące wybory prezydenckie zapiszą się w historii jako rekordowe pod względem frekwencji? Zacięta rywalizacja o II drugą turę wyborów daje powody, by to rozważać.