Dramat turystów w Egipcie. Zatonęła łódź podwodna

W Egipcie u wybrzeży Hurghady doszło do zatonięcia turystycznej łodzi podwodnej. Jak poinformowały lokalne służby, na pokładzie znajdowało się 45 osób, 29 z nich udało się uratować, czterech jest w stanie krytycznym. Co najmniej sześciu pasażerów nie żyje. Do zdarzenia miało dojść ok. godz. 10:00 czasu lokalnego w odległości kilometr od brzegu.