W środę po godzinie 8:00 Mateusz Morawiecki zjawił się przed Najwyższą Izbą Kontroli. Polityk jest przesłuchiwany w formie świadka.

- W mediach pojawiły się informacje, że to przesłuchanie ma dotyczyć GetBacku, otóż według mojej najlepszej wiedzy nie ma dotyczyć GetBacku’, ale mam w tej kwestii jedną radę dla wszystkich uczciwych dziennikarzy - idźcie tropem pieniędzy, zobaczcie, ile osób tam straciło pieniądze i kto na tym zarobił - mówił Mateusz Morawiecki przed budynkiem NIK.

- Wezwanie prawdopodobnie dotyczy spraw związanych z powoływaniem funduszy np. antycovidowego, funduszu związanego ze wsparciem Ukrainy - zdradził były premier.

Sprawa RARS. Mateusz Morawiecki o przesłuchaniu

- Co do RARS, według ostatnich ustaleń dziennikarzy niezależnych od telewizji Tuska, mamy do czynienia z aferą, ale w drugą stronę. Wszystkie oskarżenia, które padały w domenie publicznej pryskają jak bańka mydlana. Okazuje się, że pan, którego zatrzymano został złamany, jego zeznania były w jakiś sposób "wypracowane". Według ustaleń, o których czytałem nie było żadnej łapówki, żadnej korupcji, więc osoby, które są przetrzymywane w aresztach są przetrzymywane niezgodnie z prawem. Może dojść do kolejne tragedii. Już dzisiaj Tusk ma polityczną krew na rękach - ocenił Morawiecki, odnosząc się do śmierci Barbary Skrzypek.

Stwierdził, że przed przesłuchaniem jest bardzo spokojny, jednak sam nie wie do końca czego będzie ono dotyczyć, bo "wezwanie było bardzo enigmatyczne".

Były premier odniósł się m.in. do tego, że w czasie przesłuchania ma zostać skonfrontowany z zeznaniami Pawła Sz., jak podał nic nie wiem na ten temat. - To bardzo ciekawe, bo ja o niczym taki nie wiem i nic takiego nie wynikało z treści wezwania na to przesłuchanie. Będę jednak bardzo chętnie konfrontowany ze wszystkimi możliwymi zeznaniami - przyznał.

Przesłuchanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego przez NIK

Przed początkiem czynności media donosiły, że były premier będzie zeznawać w sprawie GetBack lub Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Według medialnych doniesień miał zostać skonfrontowany z zebranymi dowodami oraz z zeznaniami innych świadków.



Do tej pory w śledztwie ws. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przedstawiono zarzuty 13 osobom, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz twórcy marki Red is Bad Pawłowi Sz.

Postępowanie w tej sprawie wszczęto pod koniec 2023 roku. Według dowodów prokuratury, w RARS dopuszczono się nadużyć obejmujących przepisy pozwalające Agencji na pominięcie procedur określonych prawem zamówień publicznych. Nieprawidłowości w wydatkowaniu Agencji sięga co najmniej 340 mln złotych.

Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.