96 pocisków manewrujących i zapasy paliwa lotniczego - to straty jakie odnotowali Rosjanie po ataku na lotnisko wojskowe Engels-2. Informacje przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Chwaląc się sukcesem zaznaczył, że straty wroga "negatywnie wpłyną na zdolność rosyjskiego agresora do prowadzenia walki".

W wyniku ukraińskiego ataku przeprowadzonego 20 marca 2025 roku. zniszczono co najmniej 96 rosyjskich pocisków manewrujących - przekazał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



Wówczas siły Ukrainy zaatakowały dronami rosyjskie lotnisko Engels-2. Teraz wojskowi podsumowali straty wroga. Przekazali, że większość pocisków znajdujących się w porcie uległo detonacji wtórnej (następuje przy wyższym ciśnieniu niż wybuch pierwotny np. m.in. wskutek fal uderzeniowych wywołanych przez pierwotny wybuch).

Atak na lotnisko Engels-2. Zniszczono pociski i zapasy paliwa lotniczego

Według armii Ukrainy część ze zniszczonych środków miała umożliwić przeprowadzenie trzech ataków rakietowych w okresie marzec-kwiecień tego roku.

"Ponadto uderzenia na magazyny paliwa lotniczego doprowadziły do zniszczenia znacznych jego zapasów, co negatywnie wpływa na zdolność rosyjskiego agresora do prowadzenia walki" - przekazały Siły Zbrojne.

Uderzyli w rosyjskie lotnictwo. Wróg odczuje straty

Ukraińskie media zaznaczyły, że straty wroga negatywnie wpłyną na jego zdolność do prowadzenia działań bojowych. Lotnisko Engels-2 w obwodzie saratowskim Federacji Rosyjskiej jest kluczową bazą rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Stacjonują tam m.in. bombowce Tu-95 czy Tu-160 zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.



Według tamtejszego gubernatora, atak na lotnisko Engels był jednym z "najpoważniejszych ataków dronów w historii". W obawie przed konsekwencjami ewakuowano lokalnych mieszkańców.