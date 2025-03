Chmiel zwyczajny (łac. Humulus lupulus) jest pnączem powszechnie występującym w Polsce, zwłaszcza w wilgotnych lasach, zaroślach oraz nad brzegami rzek i stawów. Podczas gdy w naszym kraju często uznawany jest za chwast, w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Belgia jego młode pędy uchodzą za prawdziwy delikates. Jak podaje portal Biznes Interia, w tych regionach za kilogram białych pędów chmielu trzeba zapłacić nawet 1000 euro. Stąd określany jest jako najdroższe warzywo świata, mimo iż to roślina pnąca z rodziny konopiowatych.

"Dzikie szparagi". Dlaczego pędy chmielu są tak cenne?

Młode pędy chmielu, zwane niekiedy "dzikimi szparagami", pojawiają się wczesną wiosną, zazwyczaj w marcu i kwietniu. Białe pędy, które nie zdążyły jeszcze wyrosnąć ponad powierzchnię ziemi, są szczególnie cenione za swój delikatny smak, przypominający szparagi czy karczochy. Ich zbiór jest pracochłonny, a to dodatkowo wpływa na ich wysoką cenę.

Warto wiedzieć, że pędy chmielu to nie tylko rarytas kulinarny, ale również źródło cennych składników odżywczych. Zawierają bowiem flawonoidy o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym, a także substancje uspokajające, które mogą wspomagać walkę z bezsennością. Dodatkowo, dzięki obecności błonnika, wspierają procesy trawienne.

Jak i gdzie zbierać pędy chmielu w Polsce?

W Polsce chmiel rośnie dziko w wielu miejscach, szczególnie w wilgotnych zaroślach, nad brzegami rzek, na skrajach lasów oraz na terenach podmokłych. Najlepszym okresem na zbiór młodych pędów jest wczesna wiosna, zazwyczaj marzec i kwiecień, zanim roślina zdąży wypuścić dłuższe pędy. To właśnie w tej fazie wzrostu pędy są najbardziej delikatne i pełne walorów smakowych.

Podczas zbioru warto zachować ostrożność, ponieważ białe, podziemne pędy są niezwykle kruche, a ich nieumiejętne wyrywanie może osłabić roślinę. Zielone pędy, które już wyrosły nad powierzchnię ziemi, są łatwiejsze do pozyskania i również cenione w kuchni, choć ich struktura jest nieco twardsza.

Czy można uprawiać chmiel we własnym ogrodzie?

Chmiel może być z powodzeniem uprawiany w ogrodzie, a nawet na większym balkonie. Jest rośliną wieloletnią, co oznacza, że po posadzeniu będzie wypuszczać pędy każdego roku. Najlepsze warunki do wzrostu zapewnia żyzna, wilgotna gleba (optymalne pH wynosi od 6,3 do 6,4) oraz odpowiednie podpory, po których pnącze może się wspinać. Doskonale sprawdza się przy altanach, płotach czy kratkach, tworząc naturalną zieloną osłonę.

Roślina ta rośnie szybko i może pełnić funkcję ozdobną, tworząc gęste ściany zieleni, które latem zapewniają cień oraz osłonę przed wiatrem. Oprócz walorów kulinarnych stanowi także praktyczny element aranżacji ogrodu.

red. / polsatnews.pl