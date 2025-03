Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające zmiany w głosowaniu federalnym. Od teraz każdy obywatel rejestrujący się do głosowania będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający obywatelstwo. Jednak zgodnie z konstytucją USA to nie prezydent ma prawo do zmiany takich przepisów, a władze stanowe. Eksperci uważają, że republikanin złamał prawo.