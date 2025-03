Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wydały ostrzeżenie o aktywności i transmisji wirusa denga. Wywołuje on niebezpieczną chorobę zakaźną, charakterystyczną dla tropikalnych rejonów świata. Wirus jest przenoszony przez komary, a infekcja objawia się m.in. gorączką, bólami w różnych miejscach ciała, jak również wysypką.

Rządowa agencja USA wydała komunikat w związku z wiosennymi urlopami Amerykanów na południu Stanów Zjednoczonych oraz w popularnych wśród turystów krajach tropikalnych. Zwróciła uwagę, że transmisja wirusa denga "pozostaje wysoka" na południu USA oraz Portoryko i Wyspach Dziewiczych.

"Podróże wiosną i latem zbiegają się ze szczytem sezonu zachorowań na dengę w wielu krajach, co zwiększa ryzyko wystąpienia zarówno przypadków związanych z podróżą, jak i przypadków nabytych lokalnie w Stanach Zjednoczonych" - podkreślono w alercie.

Gorączka denga. W USA zagrożenie pierwszego stopnia

Według klasyfikacji agencji denga to stan zagrożenia zdrowia pierwszego stopnia. W przypadku takich wirusów Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom apelują o zachowanie środków ostrożności. Należy do nich unikanie ukąszeń komarów poprzez stosowanie "odstraszaczy", noszenie długich rękawów oraz spodni, a także spanie w pokojach wyposażonych w klimatyzację lub moskitiery w oknach.

Jak wskazuje agencja, wiele krajów odnotowało wzrost zachorowań na tego wirusa w tym i poprzednim roku. "New York Post" dodaje listę państw i regionów, które w ostatnim czasie zauważyły wzrost przypadków wśród amerykańskich turystów.

Są na niej: Brazylia, Burkina Faso, Kolumbia, Kuba, Ekwador, Fidżi, Polinezja Francuska, Gwadelupa, Gwatemala, Iran, Meksyk, Pakistan, Panama, Filipiny, Saint Lucia oraz Sudan.

Czym jest gorączka denga?

Denga to choroba zakaźna przenoszona za sprawą ukąszeń komarów. Przypadki pojawiają się najczęściej w obu Amerykach, Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji i na wyspach Pacyfiku. Tylko w 2024 roku na świecie odnotowano 13 mln przypadków. Na terenie Stanów Zjednoczonych lokalne ogniska choroby wykryto w Kalifornii, Teksasie i na Florydzie.

Do najczęstszych objawów należą gorączka, bóle mięśni, stawów, kości i oczu, nudności, wymioty oraz wysypka przypominająca tę przy odrze. W odosobnionych przypadkach denga prowadzi do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej. Zazwyczaj objawy choroby występują od dwóch do siedmiu dni.

