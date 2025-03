- Wszystkie scenariusze leżą na stole. Jeżeli rząd niemiecki będzie chciał zrealizować to, co zapowiada, to nasza reakcja będzie jednoznaczna i bardzo ostra - mówił w "Graffiti" Maciej Duszczyk. Wiceszef MSWiA odniósł się do zapowiedzi niemieckich polityków o przyspieszeniu odsyłania migrantów.

- Bardzo zaostrzyliśmy kwestię kontroli wniosków składanych przez stronę niemiecką - podkreślił Maciej Duszczyk, mówiąc o procedurze readmisji migrantów. Zwrócił uwagę na spadek liczby przyjmowanych migrantów w tzw. procedurze dublińskiej.

- Wszystkie scenariusze leżą na stole. Jeżeli rząd niemiecki będzie chciał zrealizować to, co zapowiada, to nasza reakcja będzie jednoznaczna i bardzo ostra - dodał wiceminister MSWiA.

Chodzi o zapowiedzi przyspieszenia procedury odsyłania migrantów, w tym do Polski.

Więcej migrantów z Niemiec? Duszczyk o łamaniu prawa

- Jeżeli Niemcy będą łamać prawo, będą mówić o tym, że nie przyjmują wniosków azylowych, mimo, że są do tego zobowiązani, to my komunikujemy bardzo jasno, że jakiekolwiek wioski niemieckie dotyczące readmisji, nie będą przyjmowane - podkreślił Maciej Duszczyk.

Wiceminister zaznaczył, że Polska chce być transparentna w relacjach z nowym rządem Niemiec. - Nie może sobie pozwolić już w tych rozmowach koalicyjnych na jakiekolwiek zapisy, które uderzałyby w interesy Polski i wprowadzałyby tzw. wtórny ruch migracyjny - wskazał.

Duszczyk zaznaczył, że zgodnie z unijnym prawem Niemcy powinni rozpatrzyć wniosek składany przez migrantów, niezależnie od tego, którą granicę unijną przekroczył dany migrant. - Jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony i będzie próba pozbycia się ich problemu, na który sami sobie zasłużyli, to my nie będziemy rozwiązywać niemieckich problemów polskimi rękoma - oświadczył polityk.

