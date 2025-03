Niektórzy do samolotu wsiadali niemal co trzy dni. Inni na swoim koncie mają ponad 100 lotów. Mowa o posłach i senatorach, którzy przez półtora roku kadencji parlamentu "wylatali" prawie 11 milionów złotych.

Dane na temat krajowych lotów posłów i senatorów podał w poniedziałek i we wtorek "Super Express". Parlamentarzyści z tej formy podróży korzystają nieodpłatnie.

W samolocie niemal co trzy dni. Rekordzistą Robert Dowhan

"SE" wylicza, że lot poselski w 2024 roku kosztował 735 zł, a w tym roku stawka wzrosła do 886 zł. Posłowie od początku kadencji parlamentu "wylatali" prawie dziewięć milionów złotych. Chociaż do tej pory odbyło się 31 posiedzeń Sejmu, to rekordziści mają na koncie po ponad 100 lotów.

Szczególnie chętnie z lotów korzystał poseł Robert Dowhan z KO. Jak podaje dziennik, do samolotu wsiadał niemal co trzy dni, a jego podniebne podróże kosztowały ponad 120 tysięcy złotych (dane od początku kadencji do końca stycznia).

Ponad 100 lotów ma na koncie 24 posłów m.in. Jacek Karnowski (KO), Łukasz Mejza (PiS), Piotr Borys (KO), Robert Kropiwnicki (KO), Patryk Jaskulski (KO), Wiesław Krajewski (PiS) i Mirosław Suchoń (Polska 2050).

2,5 tys. lotów senatorów. Rekordzistą Grzegorz Schetyna

Według wyliczeń "SE" z lotów chętnie korzystają także senatorowie. Politycy wyższej izby parlamentu mają już na koncie ponad 2,5 tys. lotów krajowych, które kosztowały podatników prawie dwa miliony złotych.

Z takiej formy podróżowania najczęściej korzystał senator Grzegorz Schetyna (KO). Jego 170 lotów między Warszawą a Wrocławiem kosztowało 124 tys. zł - wyliczył "SE".

Jak podaje gazeta chętnie podróżowali również Tomasz Grodzki (KO) - 134 loty za 100 tys. zł) oraz Aleksander Szwed (PiS) - 126 lotów za 94 tys. zł.

Samolot chętnie wybierają również Bogdan Borusewicz (KO), Włodzimierz Bernacki (PiS), Zdzisław Pupa (PiS), Halina Bieda (KO) i Maciej Kopiec (Lewica).

