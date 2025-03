W sobotę wieczorem policjanci ze Zdzieszowic (woj. opolskie) otrzymali informację, że przeprawa promowa na Odrze jest obsługiwana przez nietrzeźwego sternika.

Funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce, sprawdzili stan trzeźwości 44-letniego mężczyzny. - Jak się okazało, mieszkaniec województwa podkarpackiego kierował jednostką pływającą,, mając dwa promile alkoholu w organizmie - poinformował mł. asp. Dominik Wilczek z KPP w Krapkowicach.

Pijany sternik obsługiwał prom. Mężczyzna stanie przed sądem

Na szczęści w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania 44-latka, nikomu nic się nie stało. Mężczyźnie oprócz zatrzymania patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej grozi wysoka grzywna. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Przeprawa promowa w Zdzieszowicach, to jedyny w Europie czynny prom o napędzie ręcznym. Jest to nie tylko atrakcja turystyczna, ale również trakt dla wielu osób, które muszą dostać się do Zdzieszowic lub Mechnicy.

- Ta droga to najkrótszy, a zarazem najszybszy sposób, z którego codziennie korzysta wielu mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, aby była bezpieczna pod każdym względem - dodał mł. asp. Dominik Wilczek.

