W poniedziałek w Anglii po raz pierwszy wirus ptasiej grypy został wykryty u owcy - poinformował brytyjski rząd. Zdaniem Londynu, choć to pierwszy tego typu przypadek na Wyspach, nie ma dowodów sugerujących, aby kopytne zwierzęta były obecnie bardziej zagrożone tym wirusem.

Przypadek zakażenia owcy ptasią grypą został zidentyfikowany w wyniku rutynowej kontroli zwierząt gospodarskich w Yorkshire, gdzie wirus potwierdzono u innych ptaków, obecnych w gospodarstwie - czytamy w oświadczeniu.

Brytyjski rząd stwierdził, że chociaż jest to pierwszy raz, kiedy wirus H5N1 został wykryty u owcy, nie był to pierwszy raz, kiedy

wykryto go u zwierząt gospodarskich w innych krajach.

Wielka Brytania. Owca zakażona ptasią grypą

Zdaniem Londynu nie ma jak na razie dowodów na to, że wirus stanowi dziś większe zagrożenie dla innych (niż ptaki) zwierząt gospodarskich.

ZOBACZ: USA. Ptasie jaja zagrożone podczas lotu. Stewardesa i pasażerowie ruszyli na pomoc

Ogniska ptasiej grypy pojawiają się u wielkich producentów w całej Europie oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pogłowie kur procentowo zmniejszyło się w podobnym stopniu, jak w Polsce.

Ptasia grypa doprowadziła do wybicia ok. 6 mln szt. kur niosek, dlatego na rodzimym rynku zaczyna brakować jaj, a ich ceny rosną. Sytuacja w Polsce jest o tyle lepsza, o ile relatywnie większy jest margines nadwyżek produkcyjnych w stosunku do potrzeb wewnętrznych.

Ptasia grypa szaleje w Europie. Tuż przed Wielkanocą rosną ceny jaj

- W Stanach Zjednoczonych na obywatela przypada około 1,25 kury, a w Polsce to niemal 1,5 kury. Niestety sytuacja zmienia się, ptasia grypa jest nadal obecna w naszym kraju i nie wiadomo, czy nie będzie gorzej - mówiła w rozmowie z PAP Katarzyna Gawrońska, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

ZOBACZ: Grozili Duńczykom, teraz proszą ich o pomoc. Mają problem z jajami

Mimo to wyniki przeprowadzonych konsultacji z producentami jaj pokazują, iż "konsumenci nie powinni liczyć na tradycyjne wiosenne promocje cenowe związane ze świętami". Gawrońska zapewniła jednocześnie, że branża jajeczna robi wszystko, by nie dopuścić do nadmiernego wzrostu cen.

WIDEO: Paraliż lotniska w Londynie, ogromne utrudnienia dla podróżujących. "Sytuacja nie należy do łatwych" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ anw / Polsatnews.pl