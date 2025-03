Niemieccy kibice zniszczyli stadion w Opolu, podczas pierwszego meczu na nowym obiekcie. Akty wandalizmu są szczególnie widoczne w łazienkach, które zostały popisane, oraz obklejone naklejkami. "To nie jest najlepsze miejsce do wystawy Waszych prac" - napisał klub na Facebooku.

W piątek odbyło się towarzyskie spotkanie międzyklubowe pomiędzy Odrą Opole, a niemieckim klubem 1. FC Magdeburg. Mecz, który miał być sportowym świętem w mieście, towarzyszącym otwarciu nowego stadionu, nie zakończył się jednak dla gospodarzy szczęśliwie.

Stadionowe łazienki, które były do dyspozycji gości, zostały pozostawione w opłakanym stanie. Kibole pozostawili wulgarne napisy, mnóstwo nalepek, jak również uszkodzili urządzenia sanitarne.

Wielkie otwarcie zakończone zniszczeniem. OKS Odra Opole liczy straty

Na zdarzenie zareagował zespół, który w mediach społecznościowych potępił zachowanie niemieckich kiboli. "Jeżeli czujecie się sztukmistrzami i drzemie w Was artystyczna dusza, mamy jedną podpowiedź: Itaka Arena to nie jest najlepsze miejsce do wystawy Waszych prac" - napisał zespół na Facebooku.

"Konsekwencje tych czynów zostaną wyciągnięte" - ostrzega opolski klub.

"Te akty wandalizmu są paskudne. Jakby przez stadion przewaliła się jakaś dzicz! Bardzo to przygnębiające. Blisko dwanaście tysięcy ludzi miało wczoraj wielkie święto! A mała garstka pokazała, że bliżej im do świnek w chlewie niż do ludzi" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Zniszczony stadion Odry Opole. Niemiecki klub odpowiedział

Niemiecki klub 1. FC Magdeburg, którego kibice zniszczyli opolski stadion, także odpowiedział na zdarzenie. "1. FC Magdeburg potępia celowe niszczenie toalet na Stadionie Opolskim w najostrzejszych możliwych słowach. Takie zachowanie jest niedopuszczalne i szkodzi reputacji naszej oddanej i w innym przypadku bardzo pozytywnie postrzeganej bazy fanów" - przekazał klub cytowany przez niemiecki dziennik Bild.

"Intensywnie pracujemy nad wyjaśnieniem tego incydentu. Tym bardziej godne ubolewania jest to, że incydent ten przyćmił wspaniały wieczór otwarcia stadionu, którego wspaniałym gospodarzem była Odra Opole" - dodano.

Odra Opole będzie domagać się odszkodowania?

W rozmowie z polsatnews.pl rzecznik prasowy OKS Odra Opole Michał Lech powiedział, że "głównym priorytetem zespołu jest teraz ustalenie sprawców aktów wandalizmu". Wszystkie potencjalne konsekwencje, które czekają sprawców będą wyciągane po ustaleniu kwoty szkód, która nie jest dotychczas znana.

Stadion w Opolu budowany był w latach 2021 - 2024. Pojemność stadionu wynosi 11 600 miejsc siedzących. Obiekt kosztował 185 milionów złotych.

bp/anw / polsatnews.pl