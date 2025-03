Bój o prezydenturę. Rafał Trzaskowski w programie "Najważniejsze pytania"

"Najważniejsze pytania" to program, który czerpie to, co najlepsze z popularnych podcastów internetowych i przenosi ich atmosferę do studia telewizyjnego. Piotr Witwicki oraz Przemysław Szubartowicz spotykają się z topowymi i wpływowymi politykami, by bez uproszczonych narracji oraz clickbaitowych pytań rozmawiać na najważniejsze tematy.

W poprzednich odcinkach gośćmi "Najważniejszych pytań" byli m.in. Radosław Sikorski, Leszek Miller, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Bosak, ale w trakcie trwającej prezydenckiej kampanii wyborczej nie mogło zabraknąć też uczestników tego wyścigu. Po Szymonie Hołowni czy Adrianie Zandbergu, czas na Rafała Trzaskowskiego.

"Najważniejsze pytania". Gościem siódmego odcinka będzie Rafał Trzaskowski

Urzędujący prezydent Warszawy po raz drugi stara się o najwyższy urząd w państwie, a oprócz wspomnianych Hołowni i Zandberga, wśród jego konkurentów są m.in. Karol Nawrocki czy Sławomir Mentzen.

W swobodnej rozmowie z doświadczonymi dziennikarzami, Piotrem Witwickim i Przemysławem Szubartowiczem, Rafał Trzaskowski opowie m.in. o swoich receptach na aktualne oraz przyszłe wyzwania Polski i Europy w obliczu dynamicznie zmieniającego się świata.

Cechą charakterystyczną programu "Najważniejsze pytania" jest brak presji czasu oraz rzetelność prowadzących, co sprzyja swobodnej wymianie myśli i eliminowaniu uproszczeń.

Widzowie otrzymują możliwie najpełniejszy obraz sytuacji, poglądów i opinii, co jest odpowiedzią na wszechobecny medialny szum, pełen półprawd i niedopowiedzeń.

Wszystkie odcinki programu można zobaczyć na polsatnews.pl.

