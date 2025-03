Prowincja Autonomiczna Trydentu we Włoszech ma ciekawą propozycję dla swoich obywateli. Pięknymi widokami i własnym domem próbuje zachęcić ich do powrotu do kraju.



Władze zapłacą Włochom mieszkającym za granicą za odnowienie jednego z wielu opuszczonych domów w tym regionie. Każdy zainteresowany dostanie na ten cel sporą dotację - 80 tys. euro na renowację posiadłości i maksymalnie 20 tys. euro na zakup nieruchomości.



Chociaż oferta brzmi bardzo kusząco jest pewien haczyk. Osoba, która podpisze umowę, musi mieszkać w Trydencie przez kolejne 10 lat lub wynająć nieruchomość na ten czas. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony to nowy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany zwrócić dotację.

Włoskie miasteczka pustoszeją. Władze z nowym pomysłem

Oferta dotyczy ponad 30 miasteczek w prowincji. Każde z nich traci swój dawny blask – liczba opuszczonych, niszczejących domów przewyższa tam liczbę budynków zamieszkałych.

Ten najnowszy włoski chwyt ma na celu przeciwdziałać wyludnianiu wiosek. Władze Włoch stwierdziły, że zjawisko wyludniania się mniejszych miejscowości doprowadza do "cierpienia pod względem ekonomicznym i społecznym" pozostałych mieszkańców.



W pustoszejących miejscowościach często pozostają ludzie starsi, którzy osiedli w danym miejscu na dobre. Prowadzi to do wielu problemów, bo w okolicy nie ma kto pracować. W związku z tym zamykane zostają szkoły, sklepy czy stacje benzynowe, co utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Trydent z problemami. Nietypowy program ma przyciągnąć nowych mieszkańców

Jednak zamiast oferować domy za jednego dolara, jak ma to miejsce w wielu regionach południowych Włoch i na tamtejszych wyspach, Trydent przeznaczył 10 milionów euro (około 42 mln złotych), aby zachęcić do zakupu i renowacji istniejących już domów. W ten sposób władze mają nadzieję, że uda się pobudzić lokalną gospodarkę, branżę budowlaną i odnowić łańcuchy dostaw.

Pomysł ma szereg zasad, które mają działać na korzyść lokalnych mieszkańców. M.in. posiadłości nie można wynajmować krótkookresowo - co jest popularne przy szlakach górskich i stokach narciarskich. Jedna osoba nie może wejść w posiadanie więcej niż trzech nieruchomości objętych programem, co tworzy zabezpieczenie przed wykupem całej wioski.



Regionalne władze mają nadzieję, że z programem uda się ruszyć w kwietniu, gdy pełna lista dostępnych nieruchomości zostanie sfinalizowana.